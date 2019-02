Tai numatančius teisės aktų projektus šią savaitę registravo Teisingumo ministerija. Anot jos, įvykdžius reorganizaciją būtų „optimizuota biudžetinių įstaigų veikla, racionaliau naudojami materialiniai, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai“. Ministerija teigia, kad departamente dirbančių darbuotojų ir vadovaujančių pareigybių skaičius yra per didelis, kad jis galėtų būti atskira įstaiga. Šiuo metu Europos teisės departamente dirba 17 žmonių, iš jų – įstaigos vadovas, du jo pavaduotojai ir keturi skyrių vedėjai. Teisingumo ministerija tvirtina, kad sutelkus Europos Sąjungos (ES) teisės perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimo funkciją, būtų užtikrinta, kad ES teisės perkėlimas būtų suderinamas su nacionalinės teisės sistemos plėtros interesais. Be to, taip būtų išvengta organizaciniu požiūriu ydingos situacijos, kai įstaiga prie ministerijos koordinuoja ministerijų veiklą. Jos skaičiavimais, Europos teisės departamento prijungimas leistų sutaupyti apie 70 tūkst. eurų per metus darbo užmokesčiui ir nuo 5 iki 10 tūkst. eurų, šiuo metu skiriamų turtui administruoti ir darbo vietoms išlaikyti. Aplinkos ministerija sukritikavo šį siūlymą, argumentuodama, kad jis nėra tinkamai įvertintas ir pagrįstas. „Efektyvus Europos teisės departamento darbas prisideda prie to, kad Lietuva yra viena pažangiausių ES valstybių narių pagal ES teisės įgyvendinimo rodiklius“, – teigiama ministerijos išvadoje. Ji pabrėžia, kad departamento veiklos modelis yra paremtas ekspertiniu vertinimu, o ne politikos formavimu. Departamento jungimui prie Teisingumo ministerijos turės pritarti Vyriausybė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.