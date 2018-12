Europos Žmogaus Teisių Teismas šiemet paskelbė, kad šis asmuo 2005-2006 metais buvo kalinamas slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje, todėl Lietuvai tenka atsakomybė rūpintis jo žmogaus teisėmis. Europos Tarybos Ministrų Komitetas šį mėnesį svarstė, kaip Lietuva įgyvendina Strasbūro teismo sprendimą. Po svarstymo komitetas viešoje rezoliucijoje „paragino Lietuvos valdžią panaudoti visas įmanomas priemones siekiant skubiai gauti diplomatines garantijas iš Jungtinių Valstijų pareigūnų, kad bus nutrauktas pareiškėjo savavališkas kalinimas“. Komitetas taip pat „pareikalavo Lietuvos pareigūnų skubiai siekti garantijų, kad pareiškėjas nebepatirtų nežmoniško elgesio“. Rezoliucijoje rašoma, kad 2002 metais amerikiečių sulaikytas Abu Zubaydah nepateikus kaltinimų yra laikomas Gvantanamo bazėje Kuboje, o šis sulaikymas gali tęstis visą jo gyvenimą. Europos Taryba taip pat pabrėžė, kad Lietuvos teisėsauga turi išsiaiškinti „aplinkybės ir sąlygas, kuriomis pareiškėjas buvo atvežtas į Lietuvą, čia laikytas, o galiausiai išgabentas iš šalies“, taip pat „nustatyti ir, jei reikia, nubausti už tai atsakingus asmenis“. Susiję straipsniai: CŽA kalėjimas Lietuvoje: dabar laukiama Lietuvos prokurorų sprendimo Girnius apie nenagrinėtą skundą dėl CŽA kalėjimo: tuo ir vėl pasinaudos Kremlius Europos Žmogaus Teisių Teismas spalio mėnesį atmetė Vyriausybės skundą ir paliko galioti gegužės pabaigoje paskelbtą sprendimą, kad Abu Zubaydah buvo slapta kalinamas Centrinės žvalgybos agentūros(CŽA) kalėjime Lietuvoje 2005-2006 metais. Vykdydama teismo sprendimą, Lietuva turės jam išmokėti 130 tūkst. eurų kompensaciją. Abu Zubaydah advokatė Strasbūro teisme Helen Duffy (Helen Dafi) BNS sakė, kad vyras yra informuotas apie šį sprendimą, tačiau ji negalinti komentuoti jo reakcijos, nes bet koks bendravimas yra įslaptintas. Abu Zubaydah amerikiečiai sulaikė 2002 metais Pakistane, įtardami, kad jis galėjo prisidėti prie teroristų tinklo „Al Qaeda“ surengtų Rugsėjo 11-osios išpuolių. Anot teismo, vėliau jis buvo tardomas slaptuose kalėjimuose Lenkijoje, Tailande ir Maroke, o 2005 metų vasarį slapta atgabentas į Lietuvą. Iš Lietuvos jis išvežtas 2006 metų kovą, konstatavo Strasbūro teisėjai. Vyras iki šiol laikomas nelaisvėje be teismo. Anot H. Duffy, Lietuvai neturėtų iškilti didelių kliūčių išmokėti kompensaciją Abu Zubaydah paskirtam asmeniui, pavyzdžiui, šeimos nariui. Advokatės teigimu, vyras 2017 metų gruodį buvo išbrauktas iš Jungtinių Tautų „juodojo sąrašo“, kuriame esantiems asmenims taikomos sankcijos. „Kliūtys pervesti lėšas panaikintos“, – sakė ji. JAV Senato ataskaita ir žmogaus teisių gynėjų surinkti duomenys rodo, kad Abu Zubaydah didžiausius kankinimus galėjo patirti prieš jį atvežant į Lietuvą. CŽA nelaisvėje jis neteko kairiosios akies, amerikiečiai taikė jam skendimo imitavimą, jam būdavo draudžiama miegoti, jis buvo kalinamas karsto dydžio dėžėje, buvo laikomas nuogas. Anot Strasbūro teismo, tikėtina, kad tokių žiaurių metodų Lietuvoje nebebuvo taikoma, bet jis galėjo būti kalinamas vienutėje užrištomis akimis ir supančiotomis kojomis, galėjo būti nuolat skleidžiamas triukšmas ir ryški šviesa. Lietuvos Vyriausybės atstovai Strasbūro teisme teigė, kad patalpose Antaviliuose, netoli Vilniaus turėjo veikti žvalgybos paramos centras, o įtarimų sukėlusiais lėktuvais į Lietuvą gabenti ne žmonės, bet ryšių įranga.

