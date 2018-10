Pasak Europolo, sutartis Europos antiteroristinius padalinius vienijančia organizacija „ATLAS“, sukurta po 2001 metų rugsėjo 11-osios išpuolių Jungtinėse Valstijose, siekia pagerinti „visų Europos piliečių“ saugumą po virtinės teroro išpuolių Europoje. Islandijoje kelių šalių policijos ginkluotųjų tarnybų pareigūnai šturmavo inscenizuotą „teroristų laivą“, plaukiantį į Šiaurės Airiją, Madride pareigūnai perėmė „pagrobtą“ lėktuvą, o Vokietijoje specialiosios policijos pajėgos atakavo traukinį, kuriuo neva buvo vežama „nešvarioji bomba“. Tuo metu SWAT pareigūnai prie Europolo būstinės Hagoje demonstravo taktinį puolimą ir mėtė garsines granatas. „Europoje pastebime organizuoto nusikalstamumo augimą, taip pat matome terorizmo grėsmę. Todėl visada turime (būti pasirengę) duoti labai efektyvų teisėsaugos pajėgų atsaką, turime jį išbandyti“, - naujienų agentūrai AFP sakė Europolo vadovė Catherine De Bolle. Pagal šią sutartį ATLAS tinklas - vienijantis 28 ES valstybių ir Šveicarijos, Norvegijos bei Islandijos policijos specialiųjų pajėgų padalinius - įkurs bendrą koordinavimo centrą Europolo būstinėje. Pasak C. De Bolle, jis „suteiks pridėtinės vertės teisėsaugos bendruomenės parengčiai ir visų Europos piliečių saugumui“. Pratybos prie Europolo būstinės Hagoje vyko vos už kelių šimtų metų nuo vietos, kurioje Nyderlandų saugumo pajėgos pranešė sugavusios keturis rusų šnipus, bandžiusius surengti kibernetinę ataką prieš Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją (OPCW).

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.