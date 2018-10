Diskusijoje dalyvavę iš įvairių Europos šalių atvykę socialdemokratai pabrėžė, kad besikeičiant darbo aplinkai ir kylant naujų su skaitmenizacija susijusių iššūkių, socialdemokratai turėtų susitelkti į rūpestį žmonėmis, ypač – vaikais ir švietimu. „Žmonės jaučiasi nebesaugūs ir tas nesaugumas yra sukeltas globalizacijos patirties, taip pat pasaulinės konkurencijos – kaip ji darys įtaką darbo vietai, miestui, kuriame gyvenu, kaip tai paveiks mano vaikų ateitį? Manau, kad kai vertiname prioritetus, mums ateinančiais Europos Parlamento rinkimais būtų svarbu atstatyti pasitikėjimą Europos projektu“, – sakė Europos Komisijos viceprezidentas Marošas Šefčovičius. Susiję straipsniai: Į Vilnių atvyksta EK viceprezidentas Šefčovičius, Europos socialdemokratų lyderiai Socialdemokratams kylą klausimų, kokios teisės ir pareigos būtų susietos su dviguba pilietybe Europarlamentarė Maria Joao Rodrigues pabrėžė, kad Europos Sąjunga turi siekti užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas visoms grupėms: vyrams, moterims, taip pat – vaikams. „Visos tikslinės grupės turėtų turėti užtikrintus geresnius standartus: tiek darbo sąlygas, tiek pensijas. (...) Mes visada sakome, kad nesvarbu, kokiame sektoriuje dirbate: jūs turite turėti dvi svarbias garantijas: aiškią darbo sutartį, taip pat – prieigą prie socialinių garantijų“, – kalbėjo M. J. Rodrigues. Ji pastebėjo, kad socialdemokratai yra už pokyčius, tačiau pabrėžė, kad būtina palaikyti žmones, investuoti į švietimą. „Mes, socialdemokratai, norime, kad Europa taptų politiniu vienetu, kuris palaikytų mūsų gyvenimo kokybę (...) siektų ne tik ekonominės, bet ir kultūrinės, socialinės, politinės ambicijos“, – kalbėjo M. J. Rodrigues. Pirmoji Estijos socialdemokratų partijos vadovė Marju Lauristin pastebėjo, kad valdančiojoje daugumoje Estijoje pastaraisiais metais dirbę socialdemokratai susitelkė į skurdo mažinimą ir švietimą bei pabrėžė, kad tai yra uždavinys, kuris buvo pakankamai suprantamas visiems. „Mes patrigubinome išmokas vaikams. Taip pat skyrėme papildomas vaiko išmokas šeimoms, kurios turi bent tris vaikus“, – kalbėjo Estijos socialdemokratė. Ji taip pat pabrėžė išsilavinimo ir tinkamo vaikų švietimo svarbą. Kad būtina investuoti į vaikus, sutiko ir Lietuvos europarlamentarė socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė, kurios teigimu, tai yra šansas socialdemokratams atgauti visuomenės pasitikėjimą. „Ir visa Europa, ir Lietuva pirmiausia turi investuoti į savo vaikus. Senstančiai Europai tai yra be galo svarbu“, – pabrėžė ji. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas irgi pastebėjo, kad socialdemokratų temos dažnai suprantamos kaip sudėtingos. „Pagrindinis Europos visuomenės lūkestis yra saugumas. Ne teritorinis, o būtent ekonominis saugumas. Mes turėtume atkreipti dėmesį, kad rinkos netolygumus artimoje ateityje dar labiau pagilins technologinis progresas“, – pastebėjo jis. G. Paluckas pastebėjo, kad su technologijomis ir skaitmenizacija ateina nauji pavojai, kurie gali sukurti naujas nelygybės formas. Šiame tarptautiniame socialdemokratijos forume siekta apsvarstyti ir išskirti pagrindines kairiųjų demokratinių jėgų politines raidos kryptis Lietuvoje ir Europoje.

