Europos šalių sprendimai dėl galimybių paso atitikmens: kai kur pasirenkami visiškai skirtingi keliai

Airija

2022 0121 Airijos vyriausybė priėmė sprendimą naikinti beveik visus ribojimus, susijusius su pandemija:

Nuo 2022 01 22 panaikinti reikalavimai dėl maksimalaus žmonių kiekio maitinimo įstaigose (baruose, restoranuose, naktiniuose klubuose), panaikinta draudimai dirbti iki 20 val.; nebereikalaujama ES skiepijimo sertifikato renginiuose, maitinimo įstaigose; nebetaikomi ribojimai dėl privačių švenčių,

Nuo 2022 01 24 pradėtas laipsniškas grįžimas prie kontaktinio darbo.

Nuo 2022 02 28 naikinamas reikalavimas dėvėti apsaugines kaukes (kol kas taikomas tik prekybos vietose ir viešajame transporte), naikinami visi apribojimai, taikomi mokymo įstaigose.



Austrija

Austrijoje Covid–19 sertifikatas yra taikomas.

Belgija

Belgijoje diskusijos dėl galimybių paso reikalingumo ir tikslingumo vyksta, tačiau 2022 01 28 įsigaliojęs Corona barometras nustato, kad galimybių paso atsisakyti galima tik esant geltonai barometro kodo spalvai, t.y., kai: epidemiologinė padėtis ir spaudimas ligoninėms kontroliuojamas, naujų hospitalizacijų per dieną mažiau nei 65, intensyviosios terapijos lovų užimtumas: mažiau nei 300 lovų.

Šiuo metu yra raudonas kodas.

Corona barometre taip pat numatyta, kad priimdamas sprendimus Konsultacinis komitetas atsižvelgs ne tik į sveikatos priežiūrai tenkantį spaudimą, bet ir į bendrą epidemiologinės situacijos įvertinimą ir ypatingą dėmesį skirs psichikos sveikatai.

Bulgarija

Galimybių pasas Bulgarijoje galioja ir yra taikomas.

Čekija

Pandemijos valdymas grindžiamas skiepo arba persirgtos ligos pažymėjimo pagrindu. Galioja skiepų pasas, vadinamasis O–N. Daugeliu atveju jo neprašoma. Tačiau kartais – taip, pvz., didesnių renginių metu (prie įėjimo), restoranuose sėdant prie staliuko.

Danija

Danijos vyriausybė nuo 2022 02 01 nusprendė išbraukti COVID–19 iš „kritinę grėsmę visuomenei“ keliančių ligų sąrašo, nuo šios dienos bus panaikinti visi su šia liga susiję ribojimai.

Sprendimas priimtas remiantis informacija, kad šiuo metu Danijoje vyraujanti omikron atmaina yra švelnesnė, dėl jos ligoninėse sulaukiama žymiai mažiau kritinių pacientų.

Danijoje paskiepyta daugiau nei 4,7 mln. žmonių (80,7 %), daugiau nei 3,5 mln. žmonių (60 %) paskiepyti stiprinančiąja doze.

Nuo 2022 02 01 taip pat atšaukiamas privalomas testavimas į Daniją atvykstantiems keliautojams, kuris buvo įvestas siekiant sustabdyti omikron plitimą.

Danijoje paliekami ribojimai tik tiems keliautojams, kurie nėra pasiskiepiję viena iš EMA arba PSO patvirtintų vakcinų ir kurie nėra persirgę COVID–19.

Danijos „avarinio stabdymo mechanizmas“ (emergency break mechanism), susijęs su viruso atmainomis, išliks ir gali būti suaktyvintas, grąžinant kelionių ribojimus.

Estija

Estijoje ES COVID–19 sertifikatų vis dar reikalaujama daugelyje vietų, kol kas jokių pokyčių neįvyko.

Graikija

Netaikomi jokie ribojimai tik 0–3 m. vaikams.

Patekimas į vaistines, maisto ir gėrimų parduotuves (supermarketus ir specializuotas), miesto viešasis transportas:

Ribojimai netaikomi (tačiau reguliuojamas asmenų skaičius viduje, atsižvelgiant į plotą).

Taikomi ribojimai patekimui į maitinimo įstaigas (įskaitant staliukus lauke), kirpyklas, grožio paslaugų centrus, darbovietes, valstybines institucijas, švietimo institucijas, paslaugų vietas (paštas, bankai), tarpmiestinį transportą, medicinos įstaigas, bažnyčias.

Praktikoje – tikrai taikoma, įgyvendinama, kontroliuojama. Plačiai naudojama programėlė Covid Free GR.

Už reikalavimų nesilaikymą numatytos administracinės baudos nuo 300 iki 3000 eurų asmenims, dar didesnės – įstaigoms.

Ispanija

Ispanijoje mažėja naujų atvejų skaičius. Tai lemia, kad Ispanijos regionai pradėjo taikyti švelnesnes pandemijos valdymo priemones: Katalonija atšaukė komendanto valandą nakties metu ir atšaukė COVID–19 pasų reikalavimą; Galisija atšaukė naktinių susibūrimų draudimą; Asturias ir Kantabrija atšaukė COVID–19 pasų reikalavimą.

Visoje Ispanijoje toliau išlieka kaukių dėvėjimo reikalavimas viduje ir lauke. Kaukių dėvėjimas yra praktiškai vienintelis apribojimas, kuris buvo taikomas sostinėje Madride visos „bangos“ metu.

Sprendimai dėl pandemijos valdymo ir COVID–19 pasų naudojimo Ispanijoje yra priimami regionų lygmeniu, todėl COVID–19 pasų taikymo apimtis skiriasi kiekviename regione. Šiuo metu COVID–19 sertifikatų gali būti reikalaujama 10 Ispanijos regionų (iš viso yra 17 regionų).

COVID–19 pasų taikymo apimtis Ispanijos regionuose:

1. Andalūzija – maitinimo įstaigose ir naktinio pasilinksminimo vietose; ligoninėse, senelių namuose.

2. Aragonas – naktinio pasilinksmino vietose (erdvėse virš 50 asmenų ir vakare nuo 21.00), asmeninėse šventėse virš 10 asmenų, dideliuose renginiuose (500 uždarose patalpose ir 1000 lauke).

3. Balearų salos – diskotekose, restoranuose, naktinio pasilinksminimo vietose, senelių namuose.

4. Baskų šalis – restoranuose ir naktinio pasilinksminimo vietose; sporto renginiuose (virš 100 žiūrovų); ligoninėse, senelių namuose.

5. Galisija – restoranų viduje, lankant asmenis ligoninėse, naktinio pasilinksminimo vietose, renginiuose virš 200 asmenų.

6. Kanarų salos – baruose, restoranuose, naktinio pasilinksminimo vietose (erdvėse virš 30 asmenų); teatruose, kine (erdvėse virš 50 asmenų); dideliuose renginiuose (virš 500 asmenų).

7. Murcia – gali būti taikomas savanoriškai, kai norima padidinti užimtumą maitinimo įstaigose ir naktinio pasilinksminimo vietose iki 75 proc.

8. Navarre – restoranuose, naktinio pasilinksminimo vietose, koncertų salėse, dideliuose renginiuose.

9. Rioja – viešbučiuose, restoranuose, naktinio pasilinksminimo vietose, ligoninėse, renginiuose atvirame ore (virš 1000 asmenų).

10. Valensija – maitinimo sektoriuje, naktinio pasilinksminimo vietose, renginiuose virš 500 asmenų.

Italija

Italijoje apie galimybių paso atšaukimą nėra kalbama. Svarstoma padaryti neterminuoto galiojimo galimybių pasus visiems vakcinuotiems ir persirgusiems Covid–19 liga asmenims.

Nuo 2022 02 01 galimybių pasas (Green pass base, gaunamas ir pasidarius antigeno ar PGR testą) privalomas norint naudotis pagrindinėmis paslaugomis (parduotuvės, bankai, paštas).

Svarstoma pratęsti kaukių dėvėjimo atvirose erdvėse būtinybę.

Kipras

Netaikomi jokie ribojimai tik 0–5 m. vaikams.

Sporto, pramogų (teatras, kinas, renginiai), viešojo maitinimo, apgyvendinimo įstaigos:

6–11 m.: greitasis/PGR testas kartą per 7 dienas.

12–17 m.: vakcinacija arba persirgimo (6 mėn.) pažyma, arba greitasis/PGR testas (72 val.)

18+ amžiaus: vakcinacija (įskaitant sustiprinamąją dozę) arba persirgimo (6 mėn.) pažyma, arba PGR testas (72 val.), arba greitasis testas (48 val.).

Kroatija

Kroatijoje nacionalinio galimybių paso nėra, jam yra prilyginamas ES COVID–19 skaitmeninis pažymėjimas.

Kol kas Kroatijoje nesvarstoma atšaukti prievolės turėti šį pažymėjimą dalyvaujant renginiuose, susibūrimuose: kai uždarose patalpose vykstančiuose renginiuose dalyvauja daugiau nei 25 asmenys, o po atviru dangumi vykstančiuose renginiuose – daugiau nei 50 asmenų. Pažymėjimą taip pat privaloma turėti norint patekti į viešojo sektoriaus įstaigas, sveikatos ir socialinės apsaugos įstaigas.

Latvija

Latvijoje ES COVID–19 sertifikato reikia visose kontaktinėse paslaugose.

Šiuo metu Latvijoje iki vasario 28 d. galioja nepaprastoji padėtis.

Lenkija

Lenkijoje COVID–19 sertifikatas/neigiamas testas nėra privalomas einant į prekybos centrus, kavines ir kt. vidaus erdves, naudojantis kontaktinėmis paslaugomis. Tam tikrais atvejais yra taikomas asmenų kiekio limitas tam tikrame plote, o turintys sertifikatą neskaičiuojami į tą limitą, tad, teoriškai, sertifikato turėjimas gali palengvinti prieigą prie tam tikrų paslaugų.

Liuksemburgas

Liuksemburgas 2022 01 15 sugriežtino galimybių paso naudojimą: galimybių pasas privalomas dirbant kontaktiniu būdu. Apie ketinimą atšaukti viešai nėra diskutuojama.

Liuksemburge COVID–19 paso reikalaujama itin griežtai visur, be to jis negalioja be asmens dokumento.

Nyderlandai

Galimybių paso sistema Nyderlanduose yra taikoma ir gana plačiai, kol kas jokių kalbų apie galimybių paso atsisakymą nėra girdėti.

Pilnas sąrašas vietų, į kurias norint patekti reikės parodyti galimybių pasą (skiepai, persirgta liga ar 24 val. galiojantis testas):

ne tik baruose ir restoranuose, bet ir viešbučiuose, pavyzdžiui, kai dalis parduotuvės yra kavinė, viešbučiuose.

lauko terasose, kurios yra svetingumo sektoriaus (pvz., barų ir restoranų) dalis.

kazino

festivaliuose, šou ir vakarėliuose

renginiai (tiek patalpose, tiek lauke, su sėdimomis vietomis arba be jų), įskaitant verslo renginius, pvz. konferencijas

taip pat renginiuose, kuriuose yra didelis žmonių srautas ir jie ilgiau neužsibūna vienoje vietoje

vietose, kur yra didelis žmonių srautas, pavyzdžiui, muziejuose, tačiau bibliotekoms ši nuostata netaikoma

vestuvės viešose vietose

(žiūrovai) profesionaliuose sporto renginiuose

uždarose sporto patalpose, tokiose kaip sporto salės, treniruoklių centrai, sporto salės, baseinai, įskaitant sporto klubų valgyklas ir klubus, ir kitas uždaras patalpas, įskaitant persirengimo kambarius, skirtos asmenims nuo 18 m. Profesionaliems sportininkams taikoma išimtis.

kultūros sektoriuje (pvz., kino teatrai, teatrai, koncertai)

vietos, skirtos organizuotai kultūrinei ir meninei veiklai, pavyzdžiui, chorų, šokių ar teatro repeticijoms. Profesionaliems aktoriams taikoma išimtis.



Prancūzija

Prancūzijoje nuo 2022 01 24 vadinamąjį sanitarinį pasą pakeitė vakcinacijos pasas. Jis privalomas vyresniems nei 16 m. asmenims, norint patekti į viešas vietas – kinus, muziejus, kavines restoranus, tarpmiestinį transportą.

Rumunija

Galimybių pasas Rumunijoje galioja ir yra taikomas.

2022-01-20 Ekstremalių situacijų skyriaus vadovas R. Arafatas mano, kad privalomas COVID sertifikatas norint patekti į įvairias vietas turi likti galioti.

Slovakija

Slovakijoje Covid–19 sertifikatas yra taikomas.

Slovėnija

Slovėnijoje Covid–19 sertifikatas yra taikomas.

Suomija

Dauguma ES COVID–19 sertifikato naudojimo Suomijoje atveju buvo susiję su renginiais, kavinių ir restoranų veiklą, t.y. jei privačios įmonės nuspręsdavo taikyti ES COVID–19 sertifikato patikras, jos iš esmės galėjo nesilaikyti kitų COVID–19 ribojimų. Tačiau pablogėjus situacijai šių palengvinimų buvo atsisakyta (dar gruodžio mėn.). Šiuo metu šis sprendimas pratęstas iki 2022 02 15 , taigi ES COVID–19 sertifikato patikra taikoma tik kertant sienas.

Švedija

Švedijoje situacija kol kas nesikeičia. COVID–19 vakcinacijos sertifikatų prašoma pateikti tik: atvykstant į Švediją iš ES/EEE šalių (tiesa, jeigu neturi jo galima pateikti ir COVID–19 testą) bei uždarose patalpose vykstančius renginius, kai dalyvauja daugiau nei 50 žmonių (čia liečia daugiausia kultūros ir sporto įstaigas, tačiau griežtai nesilaikoma šio nurodymo). Svarstoma šiuos apribojimus švelninti.

Vengrija

Vengrijoje yra viena imunizacijos kortelė, kuri buvo išduodama tiek pasiskiepijusiems, tiek Covid–19 persirgusiems asmenis, tačiau nuo 2022 02 15 žadama ją pakeisti skiepų kortele, t.y. persirgimą patvirtinančios kortelės nebus, skiepų kortelės bus išduodamos tik pasiskiepijusiems asmenis. Kol kas detalės apie nuo 2022 02 15 galiosiančias taisykles nepateikiamos.

Nuo 2021 m. gegužės kavinėse/restoranuose nereikalaujama pateikti imunizacijos kortelių. Dideliuose renginiuose (virš 500 asmenų) – sporto rungtynėse, kultūriniuose renginiuose reikalaujama pateikti imunizacijos korteles, tačiau teatruose, kino salėse, koncertų salėse kortelių nereikia.

Renginių organizatoriai gan individualiai taiko rekomendacijas žiūrovams/dalyviams pateikti imunizacijos korteles. Dažnai kvietimuose nurodoma, kad dalyvavimas renginyje tik su imunizacijos kortelėmis, tačiau atvykus jos netikrinamos (kaukių dėvėjimas uždarose patalpose privalomas).

Vokietija

ES COVID–19 sertifikatas Vokietijoje yra taikomas – renginiams, paslaugoms ir prekybai, išskyrus kasdienės reikmės prekes.

Yra 4 federalinės žemės (iš 16), kurios netaiko prekybai.