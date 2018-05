Anot „valstiečių“ frakcijos pranešimo, apie tai tarnyba informavo valdančiųjų „valstiečių“ frakcijos seniūną Ramūną Karbauskį, kuris į OLAF dėl galimai neskaidriai panaudotos ES paramos kreipėsi vasario pabaigoje. Tuomet R. Karbauskis teigė, kad kreiptis į OLAF jį paskatino žiniasklaidos paviešinti faktai, kad „Pirmoji kava“ gauna ES lėšų per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) laidai rengti, tam skelbia viešuosius pirkimus, o juos laimi vienintelė šių pirkimų dalyvė „TV Play“. Šiuo metu „TV Play“ yra pakeitusi pavadinimą į „Nord Play“. Susiję straipsniai: VPT kreipėsi į prokuratūrą dėl „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“: veiksmuose galimai yra korupcijos požymių „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ finansavimo schema paini, bet Morkūno elgesio netirs Įmonės vadovas Laurynas Šeškus BNS sakė neturintis informacijos apie pradėtą OLAF tyrimą. „Mes nieko apie tai nežinome, esame atviri, žinome, kad esame teisūs, ir žinome, kad tai viso labo yra politinis triukšmas“, – teigė prodiuserių kompanijos vadovas. Platesnę poziciją jis pažadėjo pateikti vėliau antradienį. OLAF tiria ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir sunkių pažeidimų ES institucijose atvejus ir formuoja kovos su sukčiavimu politiką. Dėl viešosios įstaigos „Pirmoji kava“ vykdytų viešųjų pirkimų – projekto „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, transliuojamo per LRT, į Generalinę prokuratūrą prieš dvi savaites kreipėsi ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). VPT pažymi, kad kilo įtarimas dėl ES finansuojamų projektų skaidrumo bei siekio galbūt neteisėtai pasinaudoti ES parama. L. Šeškus anksčiau BNS sakė neįžvelgiantis logikos VPT veiksmuose bei sieja tai su galimu politikų spaudimu.











