Nuo pirmadienio iki sekmadienio vyks orientacinis žaidimas moksleiviams „Europos pasas“. Su šiuo pasu žaidime dalyvaujančiose ambasadose, valstybės institucijose, kitose organizacijose apsilankę moksleiviai gaus specialius lipdukus, o daugiausiai lipdukų surinkę bus apdovanoti Užsienio reikalų ministerijos (URM), Europos Komisijos atstovybės ir kitų partnerių įsteigtais prizais, pranešė URM. Šią savaitę dauguma Lietuvos institucijų atvers duris jaunimui ir visuomenei, kvies į renginius, diskusijas ir debatus apie Europos Sąjungą. Europos savaitės renginius vainikuos tradicinė Europos tautų mugė gegužės 11–13 dienomis Gedimino prospekte bei gegužės 12 dieną vyksiantis Europos dienai skirtas šventinis koncertas V. Kudirkos aikštėje Vilniuje. Europos diena Lietuvoje švenčiama nuo 2002 metų. Ji skirta paminėti Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Šumano 1950 metų gegužės 9 dieną iškeltą suvienytos Europos idėją, ji laikoma oficialia Europos Sąjungos pradžia.











