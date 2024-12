Etnologė – apie Kūčių stalą: tokius patiekalus geriau pasilikite kitoms šventėms

Žmonijos ir gyvūnijos ryšys – labai senas

Taigi, tose dainose labai dažnas motyvas yra gamtos ir žmogaus gyvenimo paralelė. Tai tikrai parodo, koks tas ryšys yra stiprus. Ir gyvuliukai, ir naminiai paukščiai per Kūčias yra pagerbiami ir šventiškiau pamaitinami. Per Kalėdas jie gauna šventinio stalo likučių. Visai tai daroma ne tik dėl to, kad jiems būtų skaniau, bet ir tikintis, kad jie bus labiau apsaugoti“, – kalbėjo G. Vanagienė.