Tyrimas pradėtas po 15min.lt informacijos, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) į VRK deleguotos J. Valčiukienės sutuoktiniui perleistos neturtinės bendrovės „Agrokoncernas“ akcininko teisės, galbūt suteikiančios teisę dalyvauti įmonės valdyme. Pasak sutuoktinio ryšio su minėtąja bendrove J. Valčiukienė nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje. VTEK tyrimui atlikti turi tris mėnesius. Kaip skelbė 15min.lt, LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis J. Valčiukienės vyrui Evaldui Valčiukui yra perleidęs neturtines „Agrokoncerno“, taip pat įmonės „Naisių vasara“ valdymo teises. Jis yra vienas advokatų bendrijos „Leximum“ partnerių, pati J. Valčiukienė čia dirba advokato padėjėja, tačiau šių ryšių, anot naujienų portalo, nėra deklaravusi. J. Valčiukienė BNS žadėjo situaciją pakomentuoti vėliau, susipažinusi su VTEK skelbiama informacija.











86 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.