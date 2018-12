VTEK pranešime teigiama, kad A. Veryga galbūt tinkamai ir laiku nedeklaravo dviejų sandorių bei ministerijoje einamų pareigų, taip pat komisija vertins, ar sveikatos apsaugos ministras išvengė interesų konflikto. Komisijos duomenimis, A. Veryga 2017 metų spalį pasirašė įsakymą, kuriuo skyrė finansavimą savo buvusios darbovietės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) projektui apie alkoholio žalą. Kaip nurodo VTEK, A. Veryga LSMU dirbo prieš tapdamas ministru – iki 2016 metų lapkričio.

