V. Sadauskas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskundė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą stabdyti kontrolieriaus išvados dėl P. Baršausko monografijos vykdymą. Kol galios sustabdymas, iš P. Baršausko negalėtų būti atimtas habilituoto daktaro laipsnis. Vilniaus apygardos administracinis teismas kontrolieriaus sprendimą sustabdė iki bus iš esmės išnagrinėtas su nepalankia kontrolieriaus išvada nesutinkančio P. Baršausko skundas. Kontrolierius sako, kad jo sprendimo stabdymas žemina visą akademinę bendruomenę. „Manytina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje neturi jokio faktinio pagrindo, neatitinka proporcingumo principo, paremtas vien prielaidomis, apsunkina trečiųjų asmenų teisę sužinoti apie pažeistas jų autorines teises ir žemina visą akademinę bendruomenę“, – sako kontrolierius. Susiję straipsniai: KTU padengs mįslingai mirusio indo studento palaikų pargabenimo į tėvynę išlaidas Teismas sustabdė laipsnio atėmimą iš Baršausko Anot V. Sadausko, sustabdžius jo sprendimą P. Baršausko monografija ir toliau gali būti cituojama kitų asmenų, nurodant klaidingą citavimo šaltinį. „Tokiu būdu daroma dar didesnė žala tikriesiems autoriams ir visai akademinei bendruomenei, krenta šešėlis ant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos ir kokybės“, – sako kontrolierius. Kontrolieriaus tarnyba spalį pareiškė, kad rengdamas habilitacinį darbą P. Baršaukas nesilaikė citavimo taisyklių ir pažeidė akademinės etikos reikalavimus. Tokią išvadą pateikęs kontrolierius V. Sadauskas nurodė Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VGTU) atšaukti sprendimą dėl laipsnio P. Baršauskui suteikimo. P. Baršauskas teismo prašo apskritai naikinti jam nepalankų V. Sadausko spendimą. Pasak jo advokatės Jurgitos Judickienės, kontrolieriaus tyrimas buvo atliekamas vienašališkai, taip pat viršijant įgaliojimus ir nesilaikant skaidrumo bei teisės būti išklausytam principų. Jos teigimu, sprendimas priimtas nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo. VGTU senatas šią savaitę patvirtino bendras laipsnių atėmimo procedūras. Šio universiteto prorektorius Antanas Čenys BNS sakė, kad konkrečiai dėl P. Baršausko habilituoto daktaro laipsnio galėtų būti sprendžiama artimiausiais mėnesiais. Visgi, jo teigimu, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones sprendimas nusikels. Anot jo, kreipimąsi dėl laipsnio naikinimo gavęs senatas sprendimą turi priimti per artimiausią posėdį, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius. P. Baršauskas monografiją VGTU apsigynė 2002 metais. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius tyrimą dėl plagiato P. Baršausko monografijoje atliko gavęs buvusio Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus Algirdo Avižienio prašymą. Dar atliekant šį tyrimą, P. Baršauskas po raginimų atsistatydinti KTU tarybai įteikė prašymą jį atleisti, ši jo prašymą tenkino. P. Baršauskas pripažino, kad jo darbe yra techninių klaidų, tačiau neigė plagijavimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.