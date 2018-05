„Mes negalvojame, kad tokių yra, nes visi Seimo nariai, tapę Seimo nariais, yra įspėti, kad jie negali būti net priimančiose sprendimus institucijose, taip pat turi perduoti įgaliojimus savo kaip įmonės vadovo kitiems – ar šeimos nariams, ar patikėti įgaliojimą kitiems asmenims“, – antradienį Seime žurnalistams sakė R. Tamašunienė. „Esu beveik įsitikinusi, kad tai ir yra padarę visi Seimo nariai“, – pridūrė ji. Prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį paragino versle dalyvaujančius valdančiuosius parlamentarus „labai rimtai pagalvoti“, ar likti Seime. Susiję straipsniai: Grybauskaitė pasisakė apie LNK licencijos naikinimą, susirašinėjimą su Masiuliu ir „MG Baltic“ Karbauskis: prezidentė bando nukreipti dėmesį nuo korupcijos bylos Pasak šalies vadovės, kai kurie Seimo nariai vykdo verslą, o dalis jų tai daro užslėptai. „Matome Seimo narius, kurie vykdo verslą ar atvirai, ar užslėptai, o tai jau yra galimai Konstitucijos pažeidimas“, – antradienį transliuotame interviu Žinių radijui sakė D. Grybauskaitė. „Todėl manau, kad ši visa istorija taip pat tiesiogiai liečia ir dalį, kai kuriuos valdančiosios daugumos atstovus, kurie turi labai rimtai pagalvoti, ar likti Seime“ – pridūrė prezidentė. Konstitucija numato, kad Seimo nario pareigos yra nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis, taip pat darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.











36 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.