Pats parlamentaras teigia įstatymui nenusižengęs, nes ryšį su minimomis įstaigomis ir dėl to galintį kilti interesų konfliktą yra deklaravęs. Ketvirtadienį komisija pažeidimu pripažino tai, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas V. Juozapaitis deklaracijoje nenurodė, jog jo žmona yra Lietuvos muzikų sąjungos narė. Taip pat komisija pažeidimą įžvelgė, kai Seimo narys deklaracijoje nenurodė žento ryšio su viešąja įstaiga „V. Juozapaičio edukacinis kultūros ir meno centras“. Šį centrą V. Juozapaitis yra įsteigęs su žentu. Komisija nusprendė, kad parlamentaras, nenurodęs apie sutuoktinės narystę Lietuvos muzikų sąjungoje ir dukros bei jos sutuoktinio darbovietės, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas, nes privalu deklaruoti savo sutuoktinio dalyvavimą visose asociacijose. „Kadangi V. Juozapaitis su žentu yra buvęs bendrasavininkas ir steigėjas viešosios įstaigos, taip pat manome, kad dirbdamas Kultūros komitete, turėjo tai deklaruoti“, – žurnalistams sprendimą komentavo EPK vadovė Rita Tamašunienė. Toks sprendimas priimtas penkiais balsais prieš tris. Konservatorius tvirtina ryšius su minėtomis įstaigomis jau deklaravęs, tad papildomas deklaravimas būtų perteklinis. „Aš esu pats Muzikų sąjungos narys ir deklaravau savo narystę asociacijoje, o tai reiškia, kad viskas, kas susiję su šia asociacija, jau yra mano neva interesų zonoje. Jei atsirastų kokia nors aplinkybė, kur turėčiau nusišalinti, aš bet kuriuo atveju turėčiau nusišalinti. Aš esu tikras, kad žmonos deklaravimas būtų perteklinis“, – ketvirtadienį etikos sargų sprendimą žurnalistams komentavo V. Juozapaitis. Taip pat jis sakė deklaravęs ir galimą interesų konfliktą dėl minimo edukacinio centro, nes jam vadovauja sutuoktinė. „Aš buvau centro steigėju ir atėjęs į Seimą visų šių funkcijų ir steigėjo pareigų atsisakiau, aš neturiu nieko bendro su šia įstaiga. Mano žmona yra šios įstaigos faktinė vadovė, tai deklaruota. Kad žentas ten taip pat funkcionuoja, jis pavaduotojas, tai tos pačios įstaigos darbuotojas. Bet aš esu deklaravęs, kad mano žmona dirba ten, ir viskas, kas susiję su šia įstaiga, automatiškai yra mano interesų zonoje“, – pabrėžė konservatorius. „Aš šiuo klausimu jaučiuosi nieko nepažeidęs, nes manau, kad tai perteklinis reikalavimas deklaruoti visus gimines, kuriuos turiu“, – sakė parlamentaras. Etikos komisija su V. Juozapaičiu susijusius epizodus nagrinėja nebe pirmą kartą. Anksčiau etikos sargai yra išteisinę V. Juozapaitį dėl koncerto Rygoje, tačiau dalyvavimą meistriškumo kursuose per Birštono vasaros menų akademiją pripažino pedagogine veikla ir rekomendavo ateityje to vengti. Pedagoginis darbas parlamentarams draudžiamas Konstitucijos. Konservatorius tuomet nesutiko, kad jo dalyvavimas Birštono vasaros akademijos penktame tarptautiniame simpoziume ir meistriškumo kursuose yra laikytina pedagogine veikla. Anot Seimo nario, kaip Lietuvos muzikų sąjungos narys jis gali dalyvauti asociacijos renginiuose, o bendravimas su jaunaisiais solistais negali būti prilygintas pedagoginei veiklai. Valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) V. Juozapaičiui dėl su Seimo nario mandatu nesuderinamos veiklos anksčiau skelbė inicijuojanti apkaltą. Frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis sakė, kad apkaltos tekstas bus registruotas priėmus biudžetą, tačiau kol kas dokumento nėra Seimo teisės aktų bazėje. Teikti Seimui nutarimo projektą pradėti apkaltos procesą parlamentarui gali 36 Seimo nariai. Skundus dėl V. Juozapaičio veiklos teikė „valstiečiai“, kurių deleguotą kultūros ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson ir valdančiųjų kultūros politiką Seimo Kultūros komiteto narys V. Juozapaitis aštriai kritikuoja. Apkaltos iniciatyvą jis yra įvertinęs kaip „susidorojimo ir keršto akciją“.

