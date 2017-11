„Pagal turimą informaciją, vizitas į Baltijos šalis turėtų įvykti rugsėjo 16-18 dienomis“, - BNS sakė Estijos prezidentės atstovas spaudai. Kiek anksčiau Lietuvos ir Latvijos prezidentų atstovai patvirtino, kad popiežiaus vizitas numtomas rudenį. Kitąmet Lietuva, Latvija ir Estija švęs šimto metų jubiliejų, kai paskelbė nepriklausomybę nuo sovietų Rusijos. Velionis popiežius Jonas Paulius II Baltijos šalyse lankėsi 1993 metais.

