Kadangi „Siil 2018“ dalyvaujančių karių bus daugiau kaip 13 tūkst., jos pagal Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Vienos dokumentą yra įvardytos kaip didelio masto, naujienų agentūrai BNS sakė sukarintos savanorių organizacijos „Kaitseliit“ atstovas. Mokymuose dalyvaus daugiau kaip 15 tūkst. Estijos karių, „Kaitseliit“ savanorių ir gelbėtojų, taip pat apie 2 tūkst. karių iš NATO šalių ir Aljanso valstybių partnerių – Jungtinės Karalystės, JAV, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Latvijos, Lietuvos, Belgijos, Kanados, Suomijos, Švedijos, Gruzijos, Ukrainos ir Airijos. Bus atsiųsta 20 orlaivių, įskaitant britų sraigtasparnius „Lynx Wildcat AH1“, amerikiečių sraigtasparnius „UH-60 Black Hawk“, prancūzų naikintuvus „Mirage 2000“ ir lenkų smogiamuosius lėktuvus „Su-22“. Be to, pratybose dalyvaus sraigtasparnių „R-44 Robinson“ ir Estijos mokomųjų reaktyvinių lėktuvų „L-39“. Susiję straipsniai: Portugalai perima Baltijos šalių oro apsaugą, juos pastiprins ispanai ir prancūzai NATO ir Vašingtonui nerimą kelia slaptas rusų ginklas Tolimojoje Šiaurėje Pratybas prižiūrės 31 stebėtojas iš 15 valstybių ir NATO, įskaitant Aljanso pajėgų Europoje vado atstovus. Mokymai bus dviejų etapų. Iki gegužės 6-osios dienos vyks karinių dalinių ir padalinių kovinis pasirengimas, taip pat bus surengtos „Kaitseliit“ pajėgų, 1-osios ir 2-osios pėstininkų brigadų bei NATO sąjungininkų bendrų operacijų pratybos. Per antrąjį etapą gegužės 7–13 dienomis Estijoje ir Šiaurės Latvijoje vyks mokomosios kovos, per kurias 2-oji pėstininkų brigada kartu su NATO sąjungininkais ir partneriais vykdys operacijų prieš 1-ąją pėstininkų brigadą bei Estijoje dislokuotas NATO pajėgas. Pagal Norvegijoje įsikūrusio Jungtinio karybos centro parengtą scenarijų, Estijai ir Latvijai teks atremti išgalvotos priešiškos valstybės Murinijuso (Muriniuso) ir jos vasalų Pliumbėjuso (Plumbeuso), Grisėjuso (Griseuso), Kinėrijuso (Cinereuso) puolimą prieš Baltijos šalis. Išgalvoti priešininkai, suvienyti paniekos Vakarų kultūrai ir demokratinėms vertybėms, yra Rusijos ir dalies Baltarusijos teritorijoje, ir tai yra pažymėta pratybų žemėlapyje. Murinijuso prezidentas Marinas Kotumunas, prisidengdamas Estijos ir Latvijos įsikišimu į jo valstybės vidaus reikalus, ruošiasi imtis karinių veiksmų vykstant Murinijuso ir jo sąjungininkų pratyboms. Prieš Estiją ir Latviją prasideda aktyvus hibridinis karas. Šios karinės pratybos pagal jų dalyvių skaičių yra didžiausios Estijoje nuo nepriklausomybės atkūrimo. Iki šiol didžiausios karinės pratybos Estijoje buvo „Siil 2015“ manevrai, kuriuose dalyvavo apie 13 tūkst. karių.











