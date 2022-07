Epidemiologinė situacija ir toliau prastėja: blogiausia padėtis nepasiekė tik dviejų savivaldybių

Per praėjusią parą nustatyti 43 nauji COVID–19 atvejai, mirčių nefiksuota, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Prasčiausia epidemiologinė zona ir toliau fiksuojama Druskininkų savivaldybėje – čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 420,7 atvejų. O teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia net 59,2 procento.

Vilniaus miesto savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 374,5 atvejo. O teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 40,2 procento.

Palangos miesto savivaldybėje situacija taip pat panaši – 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 371,3 atvejo. O teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas čia siekia 63,3 procento.

Didžiausia teigiamų tyrimų dalis fiksuojama Joniškio savivaldybėje, čia teigiamų tyrimų dalis siekia 71,4 procento.

Geriausia epidemiologinė padėtis ir toliau fiksuojama Pagėgių savivaldybėje. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 0 naujų atvejų.

Būtent Pagėgių savivaldybė yra vieną iš dviejų Lietuvoje, kurios nepatenka į juodą epidemiologinę zoną.

Pagėgių savivaldybė patenka į geriausią – žalią epidemiologinę zoną, nes čia užsikrėtimų skaičius per 14 dienų, tenkantys 100 tūkst. gyventojų lygus nuliui, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas: 0,0 procentų. Per paskutines 7 dienas čia nebuvo padaryta nei vieno tyrimo.

Į juodą epidemiologinę zoną taip pat nepatenka Molėtų rajono savivaldybė, ji žemėlapyje nudažyta raudona spalva.

Čia užsikrėtimų skaičius per 14 dienų, tenkantys 100 tūkst. gyventojų yra 77, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 7,7 procento.

Vasario pradžioje per parą buvo nustatoma daugiau kaip 14 tūkst. užsikrėtimų koronavirusu. Iš viso šalyje bent kartą koronavirusu užsikrėtė daugiau nei 1 mln. žmonių.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 69,9 proc. gyventojų.