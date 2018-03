Metinėje saugumo būklės ataskaitoje centras nurodo pernai daugiau negu 450 kartų aptikęs ir neutralizavęs žalingos programinės įrangos (angl. malware) veikimą. „NKSC (...) daugiausia žalingos programinės įrangos veikimo atvejų užfiksavo energetikos (daugiau nei 26 proc)., viešojo saugumo ir teisinės tvarkos (daugiau nei 22 proc.) ir užsienio reikalų ir saugumo politikos sektoriuje (daugiau nei 21 proc. visų užfiksuotų atvejų)“, – rašoma ataskaitoje. Pasak krašto apsaugos viceministro Edvino Kerzos, šie incidentai siejami su Rusija, ieškančią silpnų vietų Lietuvos kibernetinėje erdvėje. „Lietuva yra įdomi savo oponentui. Mūsų oponentas nesikeičia jau daugelį metų – tai yra Rusijos Federacija“, – žurnalistams sakė ataskaitą pristatęs E. Kerza. Susiję straipsniai: Seimo komitetas aiškinsis dėl kibernetinio saugumo Lietuvoje užtikrinimo Pratybose „Kibernetinis skydas 2017“ dalyvaus 200 žmonių „Mūsų pažanga yra nuolatos stebima ir ieškoma vis naujų silpnų vietų“, – pridūrė jis. Kibernetinio saugumo centras nurodo tyręs ir keletą incidentų, kurių metu buvo identifikuota „itin pažangi šnipinėjimo programinė įranga, siejama su užsienio valstybių žvalgybos tarnybomis“. Pasak E. Kerzos, daugelis šių incidentų taip pat siejami su Rusija. Ataskaitoje teigiama, kad tokios programinės įrangos veikimas buvo aptiktas ir užkardytas keliose Lietuvos valstybės įstaigose. Konkrečios įstaigos dokumente neįvardijamos. Anot ataskaitos, Lietuvoje pernai užfiksuota 54 950 kibernetinių incidentų – dešimtadaliu daugiau nei 2016-aisiais. Reaguojant į vis augantį incidentų skaičių, jiems nustatyti Nacionalinio kibernetinio saugumo centras planuoja pasitelkti dirbtinį intelektą. „Mūsų vertinimu, dvejų, trejų metų perspektyvoje specialistų mums neužteks, turėsime pasitelkti ir dirbtinį intelektą, kad sugebėtume laiku atsakyti“, – sakė centro vadovas Rytis Rainys. E. Kerza tvirtino, kad pernai kibernetinę ataką planuota įvykdyti ir Krašto apsaugos ministerijoje, bet išpuolis buvo užkardytas. Kibernetinio saugumo centras daro išvadą, kad kibernetinio saugumo būklė pernai, palyginti su metais anksčiau, Lietuvoje nežymiai pagerėjo, tačiau dedamos pastangos užtikrinti kibernetinį saugumą yra nepakankamos.

