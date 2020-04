Ėminiai stringa laboratorijose: daugiau nei 3 tūkst. dar laukia tyrimų

Nors tyrimų apimtys plečiasi, tačiau ėminių srautai taip pat sparčiai didėja, ir kai kurios laboratorijos nespėja jų ištirti. Ketvirtadienį skelbta, kad neištirtų ėminių laboratorijose buvo 2,4 tūkst. Per parą neištirtų mėginių skaičius išaugo beveik vienu tūkstančiu.

Iš viso per praėjusią parą šalyje ištirti 2809 koronaviruso ėminiai, Visuomenės informavimo grupės vadovas Giedrius Surplys sako, kad tai – rekordinis skaičius.

„Tai naujas rekordas, kiek mes ištiriame per parą. Kiek man greitai pavyko susirinkti duomenis, kiek mes ištiriame milijonui žmonių per parą, tikrai lenkiame ir Italiją, ir JAV, ir Pietų Korėją, taip kad tikrai tyrimų apimtis Lietuvoje darosi tokia, kokios mes seniai laukiame“, – penktadienį per spaudos konferenciją Vyriausybėje sakė G. Surplys.

Tuo metu aiškindamas augančius neištirtų ėminių skaičius G. Surplys BNS penktadienį teigė, kad tai lemia dar greičiau augantys naujai paimamų mėginių srautai.

„Kaip matote, daugėja mėginių. Laboratorijos dirba pilnu pajėgumu, bet nespėja su dar greičiau augančiais naujais mėginiais. Artimiausiu metu tikimės panaikinti atsilikimą“, – BNS sakė G. Surplys.

Didžiausias „kamštis“ Nacionalinėje laboratorijoje

SAM penktadienį paskelbtais duomenimis, šiuo metu tyrimai atliekami devyniose laboratorijose, keturiose iš jų neištirtų ėminių skaičius siekė nuo 400 iki daugiau nei tūkstančio.

Didžiausias ėminių „kamštis“ susidaręs Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje. Čia buvo likę neištirta daugiausiai – per tūkstantis – ėminių. Per praėjusią parą šioje laboratorijoje ištirti 294 ėminiai.

Laboratorijos vadovas Vytautas Zimnickas tvirtino, kad visi neištirti mėginiai jau išskirstyti tyrimams, o didžiausias laukiančių ėminių skaičius laboratorijoje susidarė, nes ji veikia ir kaip logistikos centras.

SAM duomenimis, per pastarąją parą nacionalinėje laboratorijoje liko neištirta 1113 ėminių, iš jų 1038 – iš mobiliųjų punktų.

„Mes, šalia to, ir logistinė kompanija, suveža visi „kioskininkai“ (mobilūs punktai – BNS), plius karščio klinikos, ir mes perskirstome po visas kitas laboratorijas“, – BNS penktadienį sakė V. Zimnickas.

„Šiuo momentu man kaip tik skambino Maisto ir veterinarijos laboratorija, jie jau baigia savo mėginius, ir mes visus jau išskirstėme, tiek savo laboratorijai, tiek kitoms laboratorijoms. Tų lentelėje nurodytų laukiančių mėginių šiuo metu jų jau nebėra“, – BNS teigė laboratorijos vadovas.

Šiaulių ligoninės vadovas: įvyko klaida

Respublikinė Šiaulių ligoninė, pagal SAM duomenis, antroji pagal neištirtus ėminius – čia tyrimų laukia 963 ėminiai.

Tačiau ligoninės direktorius Remigijus Mažeika BNS penktadienį teigė, kad „įvyko klaida suvedant duomenis“.

„Dabar turime 350 neištirtų ėminių, iš jų apie 170 yra iš mobilaus punkto. Per parą ištyrėme 289 mėginius“, – sakė R. Mažeika.

Anot jo, ligoninė prieš dvi savaites įsigijo papildomos įrangos, tad situacija turėtų gerėti.

„Mūsų pajėgumai kasdien didėja, personalas tobulėja, tad artimiausiu metu per parą galėsime ištirti jau iki 400 ėminių“, - sakė vadovas.

Tyrimai koronavirusui nustatyti atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje, Santaros ir Kauno klinikose, taip pat Klaipėdos universitetinėje ir Respublikinėje Šiaulių ligoninėse bei Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje.

Taip pat tyrimus pradėjo atlikti privačios laboratorijos: „Medicina practica“, „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ ir „Diagnostikos laboratorija“.

Anot ministerijos, penktadienio rytą „Medicina practica“ turėjo 524 neištirtus ėminius. Per praėjusią parą jų ištirta 190. Į šią laboratoriją daugiausia siunčiami atvykusiųjų keltais į Klaipėdą ėminiai.

Privačios laboratorijos direktorius Svajūnas Barakauskas BNS aiškino, jog tyrimai kol kas užtrunka ir dėl techninių aplinkybių, ir dėl kartais per vėlai pristatomų reagentų, ir dėl poreikio apmokyti personalą.

„Anksčiau dirbome 12 valandų, dabar turime perorientuoti darbą 24 valandų režimu. Keičiasi ir darbų organizavimas, ir papildomų specialistų pritraukimas, ir kiti dalykai. (...) Kitą savaitę turėtume jau būti be kamščių – kiek gauname, tiek ištiriame“, – sakė S. Barakauskas.

Nuo epidemijos pradžios Lietuvoje iš viso atlikti 18 tūkst. 432 tyrimai, nustatyti 696 koronaviruso atvejai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Šalyje mirė devyni kCOVID-19 užsikrėtę žmonės, pasveiko septyni asmenys.