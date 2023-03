Ėmė drausti „TikTok“: atsisakyti siūloma ir paprastiems piliečiams

Telekomunikacijų ekspertas Mindaugas Ubartas „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“ trečiadienį paaiškino, kad atlikti kai kurių šalių tyrimai atskleidė, jog „TikTok“ programėlė renka perteklinę informaciją, kurią siunčia į gamintojo serverį, tačiau tie duomenys nėra reikalingi programėlės naudojimui.

„Dėl to yra susirūpinimas, ką su ta informacija po to bus galima daryti ir ką su ja modeliuoti. Nevadinčiau to kibernetiniu saugumo incidentu, bet sakyčiau, kad tai yra privatumo ar perteklinės informacijos rinkimo, saugojimo ir apdorojimo klausimas“, – sakė ekspertas.

Tad demokratinės valstybės, pasak jo, turi aiškiai suprasti situaciją.

„Tai yra vienas populiaresnių programinių įrankių,. Paplitusių telefonuose iš vienos iš likusių autokratinių šalių, imperijų. Niekas, matyt, nenori, kad jų duomenys būtų ten“, – kalbėjo M. Ubartas.

Eksperto teigimu, ir patys žmonės turėtų įvertinti, ar „TikTok“ programėlė jiems duoda naudą.

„Tai yra viena iš programėlių jūsų dėmesiui prikaustyti ir sulaikyti, ji labai populiari jaunimo tarpe – puikiai yra padirbėję psichologai, puikiai veikia dirbtinio intelekto algoritmai, jums yra šeriama kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri jus paveikia“, – paaiškino telekomunikacijų specialistas.

Jo teigimu, kitos programėlės ar socialiniai tinklai veikia pagal panašų modelį.

„Ar saugiau jos neturėti? – Taip. Kodėl? – Dėl to, kad vien tik išsitrinti iš tarnybinių telefonų, bet šalia turėti savo privatų telefoną, su juo judėti, tai su juo bus surinkta jūsų lokacija, perduota į Kinija, greičiausiai nuskaityti wi-fi tinklai, koks jūsų MAC adresas ir visa kita. Na, visa tai neapsaugos“, – sakė M. Ubartas.

Ekspertas taip pat pastebėjo, kad vienareikšmio atsakymo, kam Pekinui reikalingi paprastų žmonių duomenys, nėra, nes būdų, kam panaudoti informaciją, yra daug.

„Mes, lietuviai, turime labai puikų bruožą – mūsų pavardės skiriasi. Aš esu Ubartas, o mano žmona yra Ubartienė – tai suklaidina daugelį sukčių ir kai kažkas, pakeitęs vieną raidę, susikūręs netikrą mano brolienės puslapį „Instagrame“, bandė iš manęs išvilioti pinigus, nesuprasdamas, kad čia yra giminaičiai, tai aš reagavau atitinkamai: pridaviau policijai. Gaila, kad policija, kol aš nesu nukentėjęs, nieko nedaro, nepaisant to, kad gavo ir sąskaitą, į kurią (sukčiai – aut. p.) prašė pervesti pinigus“, – pasakojo laidos dalyvis.

Tad duomenys, anot jo, Kinijai reikalingi socialinei inžinerijai – žiūrėti, kaip galima prie jūsų prieiti.

„Dėl ko susirūpinęs Europos Parlamentas ir kiti, tai dėl to, kad nepadarytų socialinės inžinerijos su sprendimų priėmėjais, kad nebūtų galimybės sekti, kur jie lankosi, su kuo, ką kalba ir panašiai, ir daryti įtaką sprendimų priėmėjus, per tai padarant juos ne laisvais, o valdomais, surinkti papildomą informaciją“, – paaiškino M. Ubartas.

Ekspertas sakė, kad „TikTok“ renkami duomenys yra tikrai pertekliniai.

„Turime suprasti, kad Kinijoje nėra privačių bendrovių. Kinija yra labai gerai išmokusi žaisti pagal mūsų demokratinio pasaulio taisykles ir puikiai apžaisti. Vienas geriausių pavyzdžių, mano akimis žiūrint, yra „Alibaba“ įkūrėjas, kuris, kai tik pakritikavo ir norėjo išleisti savo akcijas viešai, kažkodėl dingo iš radarų, turtas buvo nusavintas, perdalintas ir viskas“, – priminė pašnekovas.

„Mes turime nevisišką suvokimą ir anekdotines situacijas, kai žmonės sėdi prie kompiuterio užklijavę jo kamerą, tuo tarpu eina į tualetą nešdamiesi mobilųjį įrenginį su 4 kameromis, iš kurių viena žiūri į jus, o kitos į apačią, kur jūs nenorite rodyti. Mobilieji telefonai ir mobilieji įrenginiai yra tolygūs arba netgi turintys dar daugiau informacijos apie jus savyje, galinčios nutekėti, nei stacionarūs ar nešiojami kompiuteriai“, – atkreipė dėmesį M. Ubartas.

