A. Butkevičius penktadienį BNS sakė, kad idėja kurti visuomeninį judėjimą kilo ir jam, ir kitiems buvusiems socialdemokratams, kurie buvo nepatenkinti Socialdemokratų partijos skilimu. „Idėją aš seniai turėjau, jie buvo pas mane susirinkę, aš jiems patariau, bet aš noriu, kad prasidėtų ir būtų daroma iš apačios“, – judėjimo steigimo lyderystės kratosi A. Butkevičius. „Manęs paprašė kai kurie buvę socialdemokratai ir aš jiems aiškiai pasakiau, kad „mielieji, jeigu jūs norite steigti, pirmiausia jūs patys pradėkite tą steigimą, jeigu pamatysiu, kad jums sekasi, tada aš irgi prisijungiu prie judėjimo“. Kad tai vėl nebūtų kokio nors politiko, pavyzdžiui, Butkevičiaus, organizuojamas judėjimas. Kad būtų iš apačios iniciatyva“, – aiškino ekspremjeras. Jis kol kas neatskleidžia, kas iš buvusių Socialdemokratų partijos narių kuria visuomeninį judėjimą. Anot ekspremjero, jie visuomenei prisistatys lapkričio pradžioje. Pats A. Butkevičius svarsto su šio judėjimo įkurtu visuomeniniu rinkimų komitetu dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. „Yra mano toks noras ir tikslas, bet laikas parodys“, – BNS sakė Seimo narys. Pernai Socialdemokratų partijai nusprendus trauktis iš valdančiosios koalicijos su „valstiečiais“ dalis Seimo socdemų atsisakė paklusti šiam sprendimui ir įkūrė naują frakciją parlamente, o vėliau įsteigė ir naują partiją – Lietuvos socialdemokratų darbo partiją. A. Butkevičius buvo tarp pasitraukusiųjų iš frakcijos, bet jis atsisakė tapti naujos partijos nariu. Interviu naujienų portalui lrt.lt ekspremjeras sakė, kad naujasis judėjimas tikisi bendradarbiauti su kitais judėjimais, pavyzdžiui, su Artūro Paulausko judėjimu „Pirmyn, Lietuva“, su Nijolės Naujokienės, Dariaus Kaminsko judėjimais. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų kovą, Europos Parlamento – gegužę.

