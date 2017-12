„Tai, kad išvažiuojančiųjų mažės, nereiškia, jog buvo kas nors nuveikta, kad žmonės liktų Lietuvoje. Nebuvo įvykdyta jokių emigraciją stabdančių reformų“, - dienraščiui tvirtino A. Sipavičienė. Anot jos, emigracijos mastas tebėra labai didelis, o tai, kad emigracija didėjo net ir gerėjant ekonominiams rodikliams, rodo, jog ekonomikos augimą jaučia tik nedidelė gyventojų dalis, kitų padėtis gali net ir blogėti. BNS primena, kad iš Lietuvos iki gruodžio mėnesio šiemet emigravo per 54 tūkst. gyventojų – daugiau nei pernai, tačiau auga ir atvykusiųjų skaičius. Statistikos departamento duomenimis, iš 54 tūkst. 560 išvykusiųjų šiemet 51 tūkst. 825 buvo Lietuvos piliečiai. Pernai per visus metus Lietuvą paliko 50 tūkst. 333 gyventojai. Daugėja ir atvykstančiųjų: iš viso iki gruodžio imigravo 26 tūkst. 410 asmenys, iš jų 16 tūkst. 938 yra Lietuvos piliečiai. Tuo metu per visus 2016-uosius Lietuva sulaukė 20 tūkst. 162 imigrantų.

