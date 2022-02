Ekspertas: vieną pergalę Putinas pasiekė, bet labai trumpam

Rusijos sportininkai dalyvauja varžybose be vėliavos, kareiviai – be atpažinimo ženklų, žuvusių karų laidotuvės – be pagarbos, o kareivių kapai – be vardų, bet į Maskvą pas Vladimirą Putiną vis tiek vienas po kito skrenda Vakarų lyderiai. Rytų Europos studijų centro (RESC) vadovo Lino Kojalos teigimu, yra kelios priežastys, kodėl tiek daug politikų vyksta pas V. Putiną, tačiau dėl to Kremlius, pasak eksperto, laimi tik trumpuoju laikotarpiu.