Feisbuko įraše L. Jonavičius rašė, kad tolesnis įvykių scenarijus Baltarusijoje jau yra aiškus.

„Aliaksandras Lukašenka išlieka valdžioje. A. Lukašenka pradeda Baltarusijos Konstitucijos pakeitimo procesą. Greičiausiai tai bus daroma per Parlamentą, nors kai kuriems straipsniams (valdžių galių perskirstymui) reikia referendumo. Opozicijos Koordinacinė Taryba procese nedalyvauja. Nebent kažkada ateityje ji sterilizuojama ir padaroma A. Lukašenkai palankiu „štampuojančiu“ organu. Protestuojantys ir į gatves einantys iš esmės neturi balso, nes yra manipuliuojami iš išorės (Vakarų). Jei bus bandoma šturmuoti valstybines institucijas, Rusija padės susitvarkyti. Rusija (greičiausiai) padės ir su Konstitucijos perrašymu. Apie tai signalizuoja Putino užuomina dėl jau suformuoto „teisėsaugos institucijų darbuotojų rezervo“. Greičiausiai jis apima ne vien jėgos struktūras. Įdomus signalas yra tai, kad Rusija pasirengusi „padėti“, jei bet kuri iš Baltarusijos oponuojančių pusių (t.y. ir pats A. Lukašenka) imsis perteklinių [Rusijos požiūriu] veiksmų. Jie gali apimti ir atnaujintą per didelę prievartą, galimai vedančią prie „spalvotosios revoliucijos“, ir galimus A. Lukašenkos bandymus toliau manevruoti. Tai signalas ir A. Lukašenkai, kad jo elgesys turi būti atitinkantis Maskvos interesus.



Paprastai tariant, V. Putinas pasakė A. Lukašenkai, kad jei pastarasis pernelyg savivaliaus, Kremlius pasilieka teisę jį nuimti...“, – feisbuke rašė L. Jonavičius.

Jis svarstė, kad padarius Konstitucijos reformą, „valdžios svertai greičiausiai perbalansuojami Parlamento naudai, atsiranda pro–rusiška valdančioji partija ir Baltarusija išlieka visiškoje Maskvos kontrolėje, bet su formaliai demokratizuota politine sistema. Po 5 metų (o gal ir anksčiau) A. Lukašenka ramiai traukiasi į užtarnautą poilsį“.

Primename, kad V. Putinas ketvirtadienį pranešė, kad Rusija sudarė teisėsaugos pareigūnų rezervinę grupę, kuri Baltarusijoje būtų dislokuota, jei padėtis pablogėtų.

„Ji nebus naudojama, nebent situacija pradės tapti nebekontroliuojama“, nebent „ekstremistiniai elementai... pradėtų deginti automobilius, namus ir bankus, pradėtų užiminėti administracinius pastatus“, – kalbėjo V. Putinas.

Lukašenka pagrasino atsakomosiomis sankcijomis Lietuvai ir Lenkijai

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka penktadienį pareiškė esą pasiruošęs paskelbti atsakomųjų sankcijų Lietuvai ir Lenkijai, planuojančių imtis priemonių prieš autoritarinį lyderį dėl įtariamo rinkimų klastojimo ir teisėsaugos smurto prieš protestuotojus.

„Štai mes jiems dabar parodysima, kas yra sankcijos. Jeigu jie [lietuviai ir lenkai] dar į Kiniją ir Rusiją per mus baražavo, dabar skraidys arba per Baltijos jūrą arba per Juodąją jūrą prekiauti su Rusija ir panašiai. Apie sankcijinius produktus [kuriems Rusiją yra paskelbusi embargą] – tegul net nesvajoja. Mes jiems parodysim, ką reiškia sankcijos“, – A. Lukašenkos žodžius citavo valstybinė naujienų agentūra BelTA.

Ji pareiškė, kad Baltarusija atsisakys naudotis Lietuvos uostais savo produkcijos eksportui, per kuriuos daugiausiai išvežama kalio druska ir naftos produktai.

„Jau paliepiau vyriausybei pateikti siūlymų dėl visų prekių srautų iš Lietuvos uostų į kitus. Štai ir pažiūrėsim, kaip jie gyvens. 30 proc. Lietuvos biudžeto formuoja mūsų prekių srautai per Lietuvą. Ko dar reikia? Apsirijo, todėl pastatysime į vietą“, – kalbėjo A. Lukašenka.

Kelių Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, įskaitant Baltijos šalių diplomatijos vadovus ketvirtadienį paragino paskelbti griežtesnių sankcijų A. Lukašenkos režimui.

Minske apie tūkstantį protestuotojų surengė eitynes, sulaikyta apie 100 demonstrantų

Minske ketvirtadienio vakarą Nepriklausomybės aikštėje prie Raudonosios bažnyčios, kur vyksta protesto akcija, buvo sulaikyta apie 100 žmonių, tarp jų daugiau kaip 10 žurnalistų, pranešė žiniasklaida.

Tiesioginio eterio metu Nepriklausomybės aikštėje buvo sulaikyti „Radio Svoboda“ (Laisvės radijo) korespondentas Alehas Hruzdilovičius ir operatorius Andrejus Rabčykas.

Kiek vėliau Baltarusijos žurnalistų asociacija informavo, kad Nepriklausomybės aikštėje sulaikyti dar apie 10 žurnalistų.

Portalo tut.by teigimu, jėgos struktūrų pareigūnai reikalavo, kad žurnalistai nefilmuotų įvykių aikštėje.

Protestuotojai ketvirtadienį surengė eitynes nuo stačiatikių Šventosios Dvasios katedros Laisvės aikštėje iki katalikų Raudonosios bažnyčios Nepriklausomybės aikštėje.

Pasak liudininkų, protesto akcijoje dalyvavo apie tūkstantis žmonių su plakatais ir vėliavomis. Pro šalį važiuojantys automobilių vairuotojai jiems palaikymą reiškė spausdami garso signalus.

Be to, sulaikomi protestuotojai. Pareigūnai apsupo protesto prie Raudonosios bažnyčios dalyvius, pasirinktinai vedasi vyrus į furgonus sulaikytiesiems vežti.

Žmogaus centro „Viasna“ duomenimis, Minske iš viso buvo sulaikyti beveik 100 žmonių.

„Šiandien Minske per taikią protesto akciją sulaikyti 97 žmonės“, – sakoma atnaujintame nevyriausybinės organizacijos pranešime.

„Viasna“ pateikė sulaikytųjų, įskaitant areštuotus žurnalistus, sąrašą.

Ketvirtadienio akcija susijusi su išvakarėse Nepriklausomybės aikštėje vykusiais įvykiais. Trečiadienio vakarą Baltarusijos jėgos struktūros išvaikė protesto akciją Nepriklausomybės aikštėje ir Raudonojoje bažnyčioje apie 30–40 minučių įkalino maždaug 100 žmonių. Pareigūnai įrengė savo postą prie įėjimo į maldos namus. Kai kurie akcijos dalyviai buvo sulaikyti.

Pareigūnų veiksmai sukėlė Baltarusijos katalikų bažnyčios vadovybės pasipiktinimą. Minsko-Magiliavo arkivyskupas metropolitas, Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas Tadeušas Kondrusevičius jėgos struktūrų veiksmus bažnyčios teritorijoje pavadino „neadekvačiais ir neteisėtais“ bei pareikalavo dėl jų pradėti tyrimą.

Baltarusijoje jau trečią savaitę tęsiasi protestai prieš rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų rezultatus. Rinkimų laimėtoju buvo paskelbtas dabartinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, šiame poste dirbantis nuo 1994 metų.