„Šios dienos I. Šimonytės paskelbimas, manau, ir buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl G. Nausėda nutarė juose nedalyvauti – jei gautų mažesnį palaikymą, tai jau būtų bloga žinia jam ir potencialiems rinkėjams“, – BNS pirmadienį sakė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius. „Tai G. Nausėdos atveju komplikuoja rinkiminę konkurenciją, nes bent iš dalies ir jo, ir I. Šimonytės elektoratas persidengia“, – teigė R. Vilpišauskas. Susiję straipsniai: Sunkų sprendimą priėmusi Ingrida Šimonytė: mane privertė apsispręsti trys svarbiausi dalykai Nausėdos atsakymas Gabrieliui Landsbergiui: renkuosi sudėtingesnį nepriklausomo kandidato kelią Dėl konservatorių paramos I. Šimonytė varžysis su diplomatu Vygaudu Ušacku. R. Vilpišausko teigimu, pastarasis turbūt yra tvirtai apsisprendęs dalyvauti prezidento rinkimuose iki pabaigos. „Jis tikisi perimti kažkiek balsų iš tų keltų Tėvynės sąjungos skyrių kandidatų, kurie jau nebedalyvauja. Gali būti, kad jo išskaičiavimas yra pamėginti konkuruoti su I. Šimonyte, o net jei ir ji turės didesnį palaikymą pirminiuose rinkimuose, jis vistiek toliau tęs rinkiminę kovą“, – sakė politologas. Konservatoriai dėl kandidato prezidento rinkimuose turėtų apsispręsti lapkritį. Kandidatą galės rinkti ir partijos nariais nesantys žmonės, užsiregistravę iš anksto. Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužę.

