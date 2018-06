„Ekspertizės skyrimui niekas neprieštaravo, taip pat prokuratūra. Yra problema su garso įrašais – kažkas girdisi, kažkas nesigirdi. Kai kurie labai prastos kokybės, nelabai girdėti. Ekspertams pateikti klausimai, ar įrašai yra nesumontuoti ir kt. Ekspertizė paskirta, kad nebūtų neaiškumų ir interpretavimų“, – BNS sakė teisėjas Arūnas Kisielius. Garso įrašai yra pagrindinis įrodymų šaltinis šioje baudžiamojoje byloje. Kai kurie pokalbiai įrašyti žinomame sostinės restorane „Neringa“. Bylos nagrinėjimas bus tęsiamas, kai bus gautos ekspertų išvados. Kol kas ji nenagrinėjama, teismas prie jos grįžti tikisi rudenį. Šioje byloje jau apklausti liudytojai ir kaltinamieji. Susiję straipsniai: Furmanavičius apie Gineikaitės skambučius: kiekviena moteris skambina kažkokiems vyrams Prekyba poveikiu kaltinamas G. J. Furmanavičius: esu linkęs bendradarbiauti su teismu Pareigūnų duomenimis, iš savivaldybės valdomos įmonės „Start Vilnius“ atstovų reikalauta 100 tūkst. eurų kyšio už tai, kad Vilniuje, Subačiaus gatvėje, būtų leista suformuoti žemės sklypą. Šios aplinkybės paaiškėjo Vilniaus apygardos teismui pernai rudenį pradėjus nagrinėti buvusio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vadovės patarėjo ir buvusio ministro G. J. Furmanavičiaus bei teisininko Sigito Živolto baudžiamąją bylą. Abu jie kaltinami prekyba poveikiu. Kaltinamajame akte skelbiama, kad J. G. Furmanavičius, pasinaudodamas savo įtaka ir interesais, susitarė savo naudai gauti 20 tūkst. eurų. „S. Živoltas veikė „Start Vilnius“ interesais“, – paskelbė prokurorė. Tyrimo duomenimis, S. Živolto ir J. G. Furmanavičiaus susitikimai 2015 metų spalį vyko tuomet veikusiame garsiame Vilniaus restorane „Neringa“ ir kitose maitinimo įstaigose. Įtariama, kad buvęs NŽT patarėjas susitarė priimti pusę kyšio – 10 tūkst. eurų. Likusi pinigų dalis turėjo būti paimta, priėmus sprendimą. Anot prokuratūros, S. Živoltas siekė gauti 80 tūkst. eurų kyšį. Ir G. J. Furmanavičius, ir S. Živoltas teisme sakė kategoriškai nesutinkantys su pateiktais kaltinimais. G. J. Furmanavičius teigė, kad byloje minimi pinigai buvo senos skolos grąžinimas. Teisiamasis pasakojo, kad nuo 1993 metų turi vieną skolininką. Būdamas Automobilių sporto federacijos vadovu ir 2012 metais viešėdamas Stambule, G. J. Furmanavičius teigė gavęs skolininko pranešimą, kad šis „pagalvos“, ar yra skolingas. Išvykoje G. J. Furmanavičius buvo kartu su federacijos viceprezidentu žinomu lenktynininku Dariumi Jonušiu. Prasitarus apie skolininką, šis G. J. Furmanavičiui patarė reikalus spręsti per teisines įmones. Grįžęs į Lietuvą, D. Jonušis supažindino G. J. Furmanavičių su S. Živoltu, buvo pasirašyta sutartis dėl skolos išieškojimo. G. J. Furmanavičius teigė, kad atgavo 88 tūkst. litų (daugiau nei 25 tūkst. eurų), dalis pinigų už darbą atiteko S. Živoltui už skolos išieškojimą. „(...) skola aritmetiškai sutampa su skaičiais, minimais kaltinamajame akte. Jokiems NŽT darbuotojams poveikio aš nedariau, aš dokumentus jam grąžinau. Ten sklypo suformuoti neįmanoma, ne visi mūsų pokalbiai įrašyti, kai grąžinau segtuvą su dokumentais, nėra įrašyta“, – sakė G. J. Furmanavičius. Registrų centro duomenimis, Subačiaus gatvėje 49A esantis žemės sklypas, kuriame stovi sprogusi pirtis, priklauso valstybei. 2013 metais sklypas 27 metams išnuomotas sostinės savivaldybės įmonei „Start Vilnius“. Sklype stovintis pastatas 2013-aisiais taip pat perduotas „Start Vilniui“, tačiau 2014 metų rugsėjį jis parduotas bendrovei „NT koncernas“, šią lygiomis dalimis valdo buvęs „Start Vilniaus“ direktoriaus pavaduotojas Rimantas Jurkšas ir jo verslo partneris Vaclovas Daukšas. 2014-ųjų gruodį taip pat buvo parengtas ir šio sklypo formavimo bei pertvarkymo projektas. Tuometinio Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Jono Urbanavičiaus pasirašytame įsakyme nurodoma, kad siekta sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes nelaisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo, taip pat norėta nustatyti sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių bei komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimą. Darbo partijos atstovą, buvusį vidaus reikalų ministrą G. J. Furmanavičių patarėju pasirinko ir NŽT įdarbino buvusi tuometinė tarnybos vadovė Daiva Gineikaitė. Ji pati iš pareigų pasitraukė paaiškėjus, kad vairavo neblaivi ir bandė tai nuslėpti. G. J. Furmanavičius ėjo vidaus reikalų ministro pareigas socialdemokrato Algirdo Brazausko vadovautoje Vyriausybėje 2004–2006 metais.

