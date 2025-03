Eksministrė Navickienė išgirdo nepalankų teismo sprendimą dėl garsiai nuskambėjusios kelionės į Dubajų

Taip pat M. Navickienė teigė, kad jos kelionė vyko kasmetinių atostogų metu ir dėl to neturėjo būti taikomi Seimo kelionių tvarkos apribojimai. Be to, mano, kad turėjo būti atsižvelgta į Seimo statute nustatytas išimtis, taikomas Seimo nariams, kurie eina ir ministro pareigas.