Kaip BNS sakė komiteto vadovas Stasys Jakeliūnas, su Lietuvos banko vadovu bus aiškinamasi, kas paskatino 2011 metų rudenį patvirtinti atsakingo skolinimosi taisykles. „Ar tai buvo europinė iniciatyva, ar kilusi Lietuvos banke. Kodėl priėmė tik 2011 metais, o ne anksčiau? Klausime jo nuomonės, ar tai turėjo ir galėjo būti padaryta anksčiau“, – BNS teigė S. Jakeliūnas. Kitas politikus dominantis klausimas – skolinimasis užsienio valiuta, nes Lietuvoje euras įvestas nuo 2015 metų. „Kaip jis iš dabartinių pozicijų, kaip valdybos pirmininkas, vertina tuometinį skolinimąsi užsienio valiuta . Ar ta tikimybė tų problemų išlieka ir dabar, nes Švedija iki šiol nėra euro zonoje ir jeigu vėl motininiai bankai skolintų vietiniams ir kiltų kažkokios problemos, kaip būtų?“, – klausė S. Jakeliūnas. Pasak jo, bus aptartas ir „Luminor“ banko įkūrimas 2017 metais, sujungus Šiaurės šalių bankų „Nordea“ ir DNB veiklą Baltijos šalyse, ir akcijų paketo perdavimas investiciniam fondui: „Ar tai strateginis, ar finansinis investuotojas, ar jis padidina, ar sumažina rizikas mūsų finansų sistemoje“. Su V. Vasiliausku ketinama aptarti ir dviejų uždarytų bankų – „Snoro“ ir Ūkio banko, taip pat kredito unijų bankroto aplinkybes. „Klausime, kas dabar yra kokybiškai pasikeitę, lyginant su tuo, ką jis rado, atėjęs į Lietuvos banką, kokias perspektyvas mato, nes bankų sistema keičiasi – pereinama į internetinę bankininkystę“, – kalbėjo parlamentaras. Nuo 2011-ųjų lapkričio įsigaliojusios pirmosios atsakingo skolinimo nuostatos numatė, kad paskolos ir įkeisto turto santykis negali būti didesnis kaip 85 proc. jo vertės. Griežtesni reikalavimai numatyti antram ir paskesniems kreditams, suteikiamiems tam pačiam gavėjui arba ne Europos ekonominėje erdvėje esančiam nekilnojamajam turtui įsigyti. Taip pat buvo įtvirtinta, kad maksimalus paskolos grąžinimo ir palūkanų įmoka turi būti iki 40 proc. žmogaus mėnesio pajamų, o maksimali paskolos trukmė – iki 40 metų. Be to, bankai privalo išsamiau ir atsakingiau informuoti klientus apie galimas rizikas. Seimas pavasarį įpareigojo komitetą ištirti, kaip ankstesnės vyriausybės tvarkė šalies finansus nuo 2005 metų. Komitetas analizuoja dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų veiklą valdant šalies finansus. Tyrimą planuojama baigti iki 2019 metų balandžio 15 dienos.

