Anot pranešimo, EK pabrėžė, kad Lietuva įtikinamai įrodė, jog televizijos programą „RTR Planeta“, priklausančią Švedijos jurisdikcijai, transliuoja Rusijos valstybinė televizijos ir radijo transliavimo bendrovė (VGTRK) ir kad ją pavadinimu „Россия РТР“ („Rossija RTR“) 2012 metais įregistravo Švedijos transliavimo komisija. EK sprendime, pasak LRTK, teigiama, jog Lietuva įrodė, kad „RTR Planeta“ laidose buvo pakartotinai transliuojami akivaizdūs ir rimti neapykantos platinimo draudimo pažeidimai – kelioms valstybėms, įskaitant Baltijos šalis, buvo grasinama okupacija ir kariniu susidorojimu, kurstoma nesantaika ir tautinė neapykanta. EK taip pat pabrėžė, kad nors saviraiškos ir žodžio laisvė yra pagrindinė teisė, saugoma ES pagrindinių teisių chartijos, ir yra demokratinių valstybių pamatinis principas, vis dėlto ji gali būti ribojama, siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą ar apsaugoti kitų asmenų reputaciją ar teises. Šių metų vasarį LRTK jau trečią kartą nusprendė laikinai sustabdyti visos rusų kalba transliuojamos televizijos programos „RTR Planeta“ retransliavimą Lietuvoje dėl neapykantos kurstymo. 2015 ir 2016 metais šios programos retransliavimas buvo sustabdytas 3 mėnesiams. Visais atvejais EK įvertino LRTK sprendimus kaip teisėtus, pagrįstus ir atitinkančius Europos Sąjungos teisę.











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.