EK išaiškinimą dėl Kaliningrado įvertino ir amerikiečiai: kokios įtakos reikšmingai paveikė galutinį sprendimą

„Sveikiname EK paskelbtą visišką draudimą tranzitu per ES gabenti karinės, dvigubos paskirties prekes bei technologijas. Lietuva teigiamai vertina EK išaiškinimu įvedamus tranzito per ES apimčių apribojimus pagal paskutinių trijų metų istorinius vidurkius, kurie turi atspindėti tik būtinųjų prekių tikrąjį poreikį, taip pat būtinumą sustiprinti tokio tranzito kontrolę.

Visada pasisakėme, kad negali būti sukurta jokių specialiųjų išimčių bei skirtingų ES valstybių narių teritorijų traktavimo bei tokio įspūdžio, todėl teigiamai vertiname tai, kad šiuo visoms ES valstybės narėms galiojančiu aiškinimu toks precedentas nėra sukuriamas“, – tokį komentarą pranešimu spaudai trečiadienį išplatino URM.

Pranešime taip pat rašoma, kad Lietuva „efektyviai užtikrins sankcijų taikymą, atidžiai stebėdama, principingai vertindama ir efektyviai tikrindama, ar Rusija nebando piktnaudžiauti tranzito galimybėmis.“

Laidoje „Delfi interviu“ kalbėjęs europarlamentaras Petras Auštrevičius visgi tikino, jog EK išaiškinimas greičiausiai tinka tiems, kurie dėl jo derėjosi.

„Ko gero, ir greičiausiai taip yra, EK taip elgiasi turėdama politinę paramą iš tam tikrų valstybių, ir, ko gero, iš Lietuvos pusės, nes tokie išaiškinimai, kurie liečia tiesiogiai Lietuvos nacionalinius interesus, negali atsirasti neturint bent jau galvos linktelėjimo iš Vilniaus“, – laidoje teigė politikas.

Lietuvą sutikti su tokiu EK išaiškinimu galėjo spausti kitos valstybės

Pasak europarlamentaro, šis EK sprendimas labai atitinka ankstesnius Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo žodžius. Jis svarstė, kad užkulisiuose galėjo būti viena ar kita valstybė, stojusi Vokietijos pusėn. Visą P. Auštrevičiaus interviu Delfi galite rasti čia.

Politikos užkulisiuose kalbama, kad priimti tokį EK išaiškinimą Lietuvai rekomendavo JAV. Viešai atnaujintas Komisijos gaires pozityviai įvertino Jungtinių Valstijų Valstybės departamento atstovas spaudai Ned Price.

„Vertiname nuolatinį bendradarbiavimą su sąjungininkais ir partneriais imantis priemonių prieš Rusiją dėl jos neišprovokuoto karo Ukrainoje. Sveikiname ES pranešimą, kaip valstybės narės įgyvendins šias priemones Kaliningrado atžvilgiu“, – buvo rašoma jo tviteryje, o šį įrašą pasidalino ir JAV ambasada Vilniuje.

