Keisti dabartines taisykles Europos Komisija penktadienį pasiūlė, įvertinusi viešų konsultacijų rezultatus. Per jas 84 proc. ES piliečių nurodė pritariantys siūlymui panaikinti laiko keitimą du kartus per metus. Lietuvoje šis rodiklis siekė 91 proc. Lietuvos respondentų. „Šiandien koledže – komisarų susirinkime – priimtas sprendimas, kad Komisija atsižvelgs į piliečių išreikštą valią ir paruoš teisinį pasiūlymą valstybėms narėms ir Europos Parlamentui, kad būtų pakeistas dabartinis reguliavimas“, – BNS sakė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius. „Pasiūlymai bus pateikti normalia tvarka, jau įsibėgėjus rudens politiniam sezonui“, – teigė jis. Pasak A. Pranckevičiaus, Komisija nori šį klausimą išspręsti savo mandato laikotarpiu. Europos Parlamento rinkimai vyks gegužės mėnesį. Sprendimas bus priimtas, jei tam valstybės narės pritars kvalifikuota balsų dauguma – tam reikia 16 balsų iš 28, o pritariančios šalys atstovauja ne mažiau kaip 65 proc. bendro ES gyventojų skaičiaus. Jo teigimu, priėmus sprendimą kiekviena šalis galės individualiai nuspręsti, kurį laiką pasilikti – vasaros ar žiemos. Lietuva kartu su Suomija ir Lenkija buvo tarp iniciatorių, kad ES mastu būtų atsisakoma laikrodžių sukiojimo, tokią pat poziciją išsakė ir Europos Parlamentas. Vasaros laikas kasmet įvedamas daugumoje Europos ir Šiaurės Amerikos šalių. Šios tvarkos šalininkai sako, kad ilgesni šviesūs vasaros vakarai leidžia sutaupyti energijos, skatina žmones būti lauke, mažina eismo nelaimių, nusikalstamumo riziką. Nuo 1996 metų kiekvienas europietis paskutinį kovo sekmadienį savo laikrodžio rodyklę pasuka viena valanda į priekį, o paskutinį spalio sekmadienį – viena valanda atgal. Kritikai teigia, kad kasmetinis ritualas erzina žmones, galimi trumpalaikiai sveikatos sutrikimai, jie pasigenda akivaizdžių ekonominės naudos įrodymų

