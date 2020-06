Eismo sąlygas pietvakarių Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje sunkina rūkas

Pietvakarių Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje eismo sąlygas sunkina rūkas, matomumas sumažėjęs ir vietomis siekia iki 150 metrų.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, Vilniaus apskrityje kai kur silpnai lyja, kitur be kritulių. Oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

Dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 5-10 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę.

Oro temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, pajūryje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos.