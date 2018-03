„Lietuva stipriai atsigauna po ekonominės krizės, šalis jau yra pasiekusi ikikrizinį periodą, todėl dabar didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas spręsti darbo vietų kokybės, pajamų nelygybės bei demografinių iššūkių problemas“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje Vilniuje sakė EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato direktorius Stefano Scarpetta.

EBPO ekspertų skaičiavimu, pastaraisiais metais Lietuvoje gyventojų skaičius mažėja po 1 proc. kasmet, nes žmonės išvyksta ieškoti geriau apmokamo darbo. Prognozuojama, kad darbingo amžiaus gyventojų iki 2020 metų sumažės 9 proc., o per kitą dešimtmetį – dar penktadaliu, teigiama EBPO išplatintame pranešime.

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad skirtumas tarp atlyginimų Lietuvoje ir kitose Europos šalyse mažėja per lėtai, kad ateityje būtų galima tikėtis emigracijos mažėjimo.

Be to, kaip pažymi EBPO, pajamų nelygybė išlieka didėlė, o skurdžiausių namų ūkių gyvenimo lygis per pastaruosius metus beveik nepagerėjo.

Anot ekspertų, siekiant padidinti socialinėms reikmėms skirtą biudžetą, reikia didinti mokestines pajamas, keisti mokesčių struktūrą. Progresinių gyventojų pajamų mokesčio tarifų, turto mokesčių, kapitalo prieaugio mokesčių ir aplinkos mokesčių įvedimas padėtų sumažinti nelygybę.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis teigė, kad nemaža dalis EBPO ataskaitoje keliamų problemų jau yra sprendžiamos.

„Nepaisant to, kad tobulėti yra kur, jau esame kai kurių ataskaitoje nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo kelyje. Pernai buvo padaryti reikšmingi sprendimai ir toliau planuojamos pertvarkos pensijų sistemoje, taip pat didiname socialinės paramos aprėptį. Svarbūs žingsniai žengti modernizuojant darbo santykius“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė L. Kukuraitis.

Ketvirtadienį Lietuvos institucijų, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinio sektoriaus atstovams pristatytos EBPO ekspertų atliktos Lietuvos darbo rinkos, socialinės ir migracijos politikos peržiūros ataskaitos išvadomis ir rekomendacijomis. Ši peržiūra yra vienas iš būtinų etapų Lietuvai siekiant narystės EBPO.

Sausio pabaigoje prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė, kad derybos dėl Lietuvos narystės EBPO turėtų būti baigtos iki gegužės pabaigos ir šalis dar šiemet sulauks kvietimo tapti šios organizacijos nare.

Pasaulio įtakingųjų klubu neformaliai vadinamai EBPO dabar priklauso 35 aukštą ekonominio išsivystymo lygį pasiekusios valstybės. Lietuva pradėti stojimo į EBPO procesą pakviesta 2015 metų birželį.