Džiugelis: esu gyvas pavyzdys valstiečių baudžiauninkams gąsdinti

„DELFI dėmesio centre“ - „valstiečių“ frakciją palikęs Seimo narys Justas Džiugelis.

Pone Džiugeli, ar jūs esate nusivylęs, gal nuliūdęs, kad viskas taip baigėsi?

Baigėsi taip, kaip baigėsi. Esu nuliūdęs dėl to, kad valdžia gadina žmones. Su R. Karbauskiu būtent taip ir nutiko.

Jūs pakeitėte nuomonę apie R. Karbauskį? Kada tai nutiko?

Tada, kai pradėjome dirbti ir pamačiau tam tikrus dalykus, kurie vyksta. Vertybiškai su tokiais dalykais negaliu sutikti. Ir visa tai, kas vyksta pastarosiomis dienomis, tie metodai, kuriais bandyta su manimi susidoroti. Nežinia, kaip bus toliau.

Esate politikos naujokas. Politika apskritai, kaip veikla, netapo jums atgrasi?

Ne, politika man neatgrasi. Aš manau, kad galiu pasiekti norimų rezultatų socialinėje politikoje, labiausiai pažeidžiamų žmonių klausimais. Man tai yra labai svarbu, aš dėl to atėjau į politiką. Aš stengsiuosi dėl to ir visai nesvarbu, kurioje frakcijoje esu.

Jūs turite įgimtą raumenų atrofiją, bet esate įrodęs, kad nesate neįgalus, o dažnai net įgalesnis už daugelį sveikųjų: įkūrėte informacinių technologijų verslą, šokote parašiutu, vežimėliu apvažiavote aplink Lietuvą… Ir štai - jus truputėlį paspaudė ir jūs atsitraukėte, ar ne? Kaip vertinti jūsų sprendimą trauktis pačiam?

Aš supratau, kad negaliu konkuruoti su tokia jėga. Tiesiog neturiu resursų. Manau, priėmiau racionalų sprendimą. Aš nenorėjau toliau eiti prieš savo sąžinę. Man yra tiesiog britku veltis į politines manipuliacijas.

Kaip jūs vertinate tai, kad jus planuojama atšaukti iš Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininko pareigų, ar net iš pačios komisijos apskritai?

Jeigu R. Karbauskis tai užsibrėžė - jis to ir sieks. Bet aš tai vertinu kaip visiško dugno pasiekimą. Buvo kalbėta apie profesionalus politikoje: ne tik vyriausybėje, bet ir Seime. Aš tikrai žinau, su kokiomis problemomis susiduria neįgalieji. Ir žinau tai ne tik iš teorijos, bet ir iš praktikos. Aš eidamas į Seimą žadėjau, kad nevyriausybinės organizacijos bus labiau girdimos, kad jos gales dalyvauti posėdžiuose. Manau, kad nevyriausybinės organizacijos yra tautos aidas. Todėl aš labai į tai įsiklausau ir siekiu suderintų rezultatų. Jeigu visgi bus sprendimas mane atšaukti iš komisijos, manau, tai nebus neįgaliesiems pati geriausia naujiena.

Bet kuriuo atveju, jūs dabar eisite į mišrią grupę. Jums tai apsunkina jūsų įsivaizdavimą apie politinę veiklą?

Ir taip, ir ne. Manau, kad tie klausimai, kuriuos aš keliu, neturėtų niekaip skaldyti parlamento. Priešingai – juk valstybė yra stipri tiek, kiek stipriausias jos silpniausias narys. Jeigu šitais žmonėmis bus pasirūpinta, tai įsivaizduokime, kokia bus stipri mūsų valstybė.

Štai ką apie konfliktą su jumis mano R. Karbauskis, „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų“ frakcijos Seime pirmininkas

R. Karbauskis: Jis frakcijoje sakė, kad bus mūsų frakcijos sąžinė. Po to sakė frakcijoje, kad nesiūlė man derėtis, nors tai netiesa – jis siūlė man derėtis. Siūlė derėtis. Pasakė, kad yra sąrašas žmonių, frakcijos narių, minėjo, berods, 11 ir pasakė, kad reikia derėtis su juo, kad tų žmonių neišsivestų iš frakcijos. Aš pasakiau, kad jis šiuo atveju blefuoja, nes tokių Seimo narių nėra ir aš tikrai nematau jokio reikalo su pačiu derėtis. Nes iš tikrųjų, jeigu frakcijoje būtų tiek Seimo narių, kurie nori palikti frakciją, tuomet mes turėtume rimtai diskutuoti apie neeilinius Seimo rinkimus. Man atrodo, tiesiog tie jo pareiškimai apie tai, kad aš esu melagis ir t.t., išeina iš to, kad jis pats tikrai daugeliui mūsų frakcijos narių sakė netiesą, o tada nutarė, kad pabandys kitų reputaciją sumenkinti ir mano, kitų ir t.t. Mane gali įvardinti kaip tik nori, aš dėl to neįsižeisčiau. Priežastys buvo visai kitos. Aš iki pat galo tikėjausi, kad jis padarys tą žingsnį, kurį šiandien padarė.

Pone Džiugeli, pirmiausiai apie tą grupę Seimo narių, kurią jūs, esą, agitavote palikti frakciją, ar kurti atskirą frakciją, kaip jus kaltina R. Karbauskis. Galite tai pakomentuoti?

Labai aiškiai galiu pasakyti, kad niekada neturėjau tikslo skaldyti frakcijos. Mano tikslas buvo frakciją stiprinti, nes frakcijoje yra daug problemų: žmonės jaučiasi neišgirsti, jaučiasi atstumti. Tai sudaro ne visai gerą klimatą. Mano tikslas buvo suburti žmones, kurie galėtų eiti drauge su tam tikra politine darbotvarke, su parama konkretiems klausimams ir eiti pas premjerą, pas frakcijos seniūną ir pan. Tai yra normali praktika, kai žmonės buriasi į grupes. Tokia praktika įtvirtinta Seimo statute.

Grupė frakcijos viduje?

Taip. Formali ar neformali – visiškai nesvarbu. Mes su kolegomis kalbėjome apie turinį, o ne apie formą. Tai yra faktas. Nekalbėjome apie jokios kitos frakcijos kūrimą. V. Bakas viską tuose susitikimuose konspektavo ir tai parodė frakcijoje. Aš dėkingas jam, kad nepabijojo to parodyti ir apie tai kalbėti. Tai yra faktas

Papasakokite truputį apie tą posėdį frakcijoje? Jūs jautėtės vienišas ir skalpuojamas partijos lyderio, ar kažkas jus palaikė?

Tikrai nesijaučiau vienas, nes frakcijoje yra nuomonių įvairovė - tai normalu. Vieni žmonės girdi argumentų kalbą, kiti galbūt ieško daugiau emocijų. Kiekvieno nario teisė pasirinkti, kokia kalba jis kalba. Buvau pasiruošęs atsakyti į visus klausimus, nes mano reputacija man labai svarbi, bet aš supratau, kad dedamos visos pastangos mano reputaciją sumenkinti. Supratau, kad bergždžias reikalas man kovoti iki galo.

Štai kaip situaciją vertina Andrius Kubilius, Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime narys

A.Kubilius: Justas Džiugelis, kaip normalus Lietuvos Respublikos pilietis, pakritikavo Ramūną Karbauskį, o jis to visiškai negali pakelti. Aš tai traktuoju kaip persekiojimą už kritiką, kas, mano nuomone, pažeidžia net ir Konstitucines nuostatas. Kokią atsakomybę už persekiojimą už kritiką turi nešti vienas ar kitas asmuo - tame tarpe ir koks nors politikos lyderis? Aš nežinau tokių teisinių įstatymų, reikėtų čia pasitarti su teisininkais, ar Lietuvoje ši Konstitucinė teisė – nebūti persekiojamam už kritiką – yra kaip nors realizuojama per kokius nors konkrečius įstatymus. Jeigu matysime galimybę šį klausimą svarstyti už Seimo ribų, mes būtinai tai padarysime. Šitoj vietoj pamatėm visą Ramūno Karbauskio psichologinę būseną, kuri, mano manymu, ir jam pačiam labai kenkianti – jis nepakenčia kritikos ir yra labai kerštingas. O tai, kad kiti frakcijos nariai yra tylesni už tylą, yra išgąsdinti ir tik tokiais būdais yra suvaldomi, tai tą mes seniai matom. Man šiuo atveju gaila tik Justo Džiugelio, kuris ir taip gyvenime yra daug prisikentėjęs, ir dabar tampa R. Karbauskio patologinės neapykantos kritikai auka.

Pone Džiugeli, jūs pavadinote R. Karbauskį patologiniu melagiu - kas jus paskatino taip pasisakyti?

Paskatino tai, kai viename eiliniame frakcijos posėdyje aš buvau apkaltintas nebūtais dalykais. Po savaitės aš daviau interviu ir galbūt dėl politinės patirties stokos aš pavartojau per aštrius žodžius ir dėl to atsiprašiau.

Dabar nemanote, kad jis yra melagis?

Dabar jis pats rodo, kad yra akivaizdus melagis. Prisiminkime praeitos savaitės įvykius, kai jis sakė, kad niekada nebalsuoja dėl žemės ūkio klausimų, tačiau akivaizdūs faktai - balsavimo rezultatai - rodo, kad jis balsuoja šiais klausimais: pradedant „agrokomisijos“ sudarymu ir kitais.

Papasakokite apie skambutį aplinkos ministrui K. Navickui dėl atliekų rūšiavimo įmonės. Ar jūs kalbėjote, kad kažkokiai konkrečiai įmonei reikia palengvinti kontrolę valstybės ir t.t.? Koks buvo jūsų skambučio tikslas?

Pirmiausiai noriu patikslinti, kad aš neskambinau ministrui, o užkalbinau jį plenarinių posėdžių salėje. Klausiau kaip taip gali būti, kad ministerija metus laiko neatsako į žmonių ar įmonių skundus? Aš pasiteiravau, kokia ten yra situacija, ar taip gali būti. Po kelių dienų jis pats man paskambino, paklausė, kokie mano interesai toje įmonėje. Atsakiau, kad neturiu jokių interesų, o tiesiog teiraujuosi, nes pats gavau tokių klausimų.

Kada tai buvo?

Tai buvo pavasarį ar vasarą - dar buvo šilta.

Dar iki konflikto su R. Karbauskiu?

Tikrai iki konflikto. Na, žinoma, aš ir iki tol oponavau tam tikrais klausimais ne vieną kartą, tai jei tai galima vadinti konfliktu, tuomet aš nežinau kaip atsakyti į šį klausimą. Tačiau tai tikrai buvo iki tų skambių skandalų.

Koks buvo jūsų tikslas išsiaiškinti situaciją dėl tų įmonių? Ar tos įmonės jūsų paprašė, ar jus sieja kažkas? Beje, ar tai buvo VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“?

Aš neprisimenu netgi tos įmonės pavadinimo, nes nesigilinau per daug. Šis klausimas buvo svarstomas Žmogaus teisių komitete, kolega V. Simulik man papasakojo situaciją, kad ministerija metus laiko neatsako į žmonių užklausas, ir aš pasakiau, kad gal galiu padėti ir užklausti ministro.

Ir viskas?

Taip.

Tai jeigu esmė viso labo tokia ir jus dėl paprasto paklausimo grasina apskųsti prokuratūrai, tai kodėl jūs traukiatės? Atrodo, kad jus pavyko įbauginti.

Ne, manęs neįbaugino, aš tiesiog manau, kad turiu kitur sukoncentruoti savo energiją ir susitelkti į politinius darbus. O ne toliau politikuoti su žmogumi, kuris vis tiek nebus perkalbėtas. Galų gale aš neturiu tiek resursų. Kai aš pamačiau, kokiomis priemonėmis yra bandoma su manimi susidoroti... juk aš nesu savižudis. Man yra svarbu įgyvendinti tikslus. Todėl supratau, kad vienas šios kovos aš nepatempsiu.

Kaip jūs įsivaizduojate toliau savo santykius su, pvz., S. Skvernelio vyriausybe, su frakcijos nariais, kuriasi pasitikite?

Čia ir yra esminis dalykas, kad S. Skvernelis frakcijos posėdyje sakė, kad nenorėtų griauti tiltų. Jis mato mane dirbant drauge. Aš manau ir tikiuosi, kad mums seksis bendradarbiauti su vyriausybe. Nes, kaip ir minėjau, tie klausimai niekaip neturėtų ardyti Seimo darbo. Aš dėsiu visas pastangas, kad svarbūs darbai būtų padaryti bendradarbiaujant su ministerijomis.

Ar jūs esate gyvas pavyzdys, kas bus kitiems, jeigu jie šoks prieš vadą?

Aš taip juokavau, kad valstiečiai baudžiauninkai visą laiką nusišaudavo varną ir pakabindavo ją, kad kitos varnos matytų, kas bus... kad bijotų. Šioje istuacijoje, aš esu ta nušauta varna.

Tai jūs manote, kad jūsų atvejis yra net ne jūsų, kaip konkretaus asmens, santykio su vadovu pavyzdys, bet tam tikras precedentas - parodymas, kas turėtų būti, jeigu įvyktų?

Manau, taip. Manau, kad tai yra tam tikras parodomasis veiksmas. Rodoma, kas bus, jeigu frakcijoje bus priešinamasi. Parodoma, kad bus susidorojama. Ir ne paslaptis, kad Seime yra Seimo detektyvė, kuri tiria įvairius dalykus, turi daug kreipimųsi į registrų centrą....

Jūs turite omenyje A. Širinskienę?

Taip, apie ją kalbu. Tai, matyt, jos tyrimai irgi yra kryptingo darbo dalis.

Jūs manote, kad dėl jūsų bus daugiau kreipimųsi, nei šiandien anonsavo R. Karbauskis dėl prokuratūros?

Aš nežinau, ko gali imtis R. Karbauskis po kritikos. Jeigu jis sako, kad kritika jam yra nesvarbi, tai tikėtina, kad jis neturėtų nieko imtis. Jeigu jis nėra melagis, ar ne? Faktų jie kažkokių nepateikia. Viskas, ką kalba yra gandai ir paskolos.

Kokie jūsų įspūdžiai iš buvimo politikoje?

Aš tikėjausi, kad bus chaoso, bet nemaniau, kad tiek daug. Turiu omenyje politines rietenas, kurios dabar vyksta, ir pan. Aš nemanau, kad tai yra į naudą valstybei. Aš turiu tikslų ir noriu pasiekti rezultatų. Stengsiuosi tai padaryti orientuodamasis į darbą ir atsiribodamas nuo tuščio politikavimo.