Duomenys vizualiai: paprasta diagrama parodo, kokia dalis populiacijos dar patiria kovido riziką

Tam, kad būtų paprasta kiekvienam pamatyti, kokia yra reali situacija, fizikos mokslų daktaras Nailas Garejevas sudėjo duomenis į paprastą, kiekvienam nesunkiai suprantamą vizualizaciją.

Lietuvoje nustatytų COVID susirgimų ir skiepijimo vizualizacija. Autorius Nail Garejev © Asmeninio albumo nuotr.

Autorius paaiškino, kad vizualizacijai naudojo duomenis tik apie patvirtintus susirgimo atvejus.

„Nebandžiau spėlioti, kiek buvo neištestuotų persirgusių žmonių“, – teigė N. Garejevas

Pasak jo, vizualizacijoje prie persirgusių pridėti ir vis dar sergantys (atvaizduota nustatytų atvejų sukaupta suma).

„Pasinauduota prielaida jog labai mažai kas iš nustatytų persirgusiųjų gavo skiepų (Lietuvoje kol kas turėtų neblogai galioti)“, – aiškino N. Garejevas.

Autorius atkreipė dėmesį, kad duomenys atvaizduoti iki 2021metų balandžio 5 dienos. Jis naudojo skaičius, pateiktus suvestinėje https://ourworldindata.org/coronavirus-data .

„Būtinai paminėkite sritį (kurioje dirbu), kad būtų aišku, jog neturiu profesionalios ekspertizės apie epidemiologinius dalykus. Čia tiesiog pasinaudojau įgūdžiais paimti skaičius ir juos atvaizduoti“, – prašė fizikos mokslų daktaras.

Judame tarp vidutinio ir pesimistinio scenarijų

Apie tai, kokie yra galimi pandemijos plėtros scenarijai, Ekspertų tarybos nariai kovo pabaigoje duomenis pristatė prezidentui Gitanui Nausėdai.

Jų skaičiavimuose buvo pateikti trys galimi scenarijai. Ekspertai konstatavo, kad, jeigu išsilaikytų to laikotarpio pagreitis, 1000 atvejų per dieną 7 dienų vidurkį pasiektume balandžio viduryje, o, jeigu augimas būtų toks, kaip kovo 22-28 dienos savaitės pradžioje, tai balandžio antroje pusėje peržengtume ir 2000 atvejų per dieną ribą.

Dabartinis septynių dienų vidurkis yra 931 atvejis. Vilniaus apskrityje penktadienio skaičiai yra tokie patys kaip gruodžio 3 dieną.

Statistikos departamento duomenys apie situaciją Vilniaus apskrityje © Asmeninio albumo nuotr.

Šiuo metu, pagal atvejų skaičių matyti, kad judame tarp vidutinio ir pesimistinio scenarijų.

Ekspertų tarybos prezidentui pristatyti scenarijai © Asmeninio albumo nuotr.

„Mes dar kovo pabaigoje, kai buvo ekspertų pasitarimas su prezidentu , pateikėme galimus pandemijos vystymosi scenarijus, ir sakėme, kad balandį galime pasiekti 1000-1200 ribą.

Šiandieną mes tą dalyką jau matome, kad pasiekėme. Ar tas tūkstantis bus jau mūsų įprastas skaičius, kurį matysime kiekvieną rytą kovido statistikoje, ar tai yra vienadienis skaičius, dar reikėtų palaukti. Mes puikiai žinome, kad buvo šventinis savaitgalis, žmonės per šventes nesitestavo, ta informacija vaikščiojo šiek tiek lėčiau, mes dar turime pažiūrėti kelias dienas, kokios yra ilgalaikės tendencijos“, – laidai „Delfi Tema“ sakė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto profesorius Mindaugas Stankūnas.

Profesorius pažymėjo, kad tas šiek tiek daugiau nei tūkstantis atvejų nėra pats blogiausias scenarijus.

„Esame paskaičiavę, kad, jeigu tikrai mums labai nepasiseks, mes galime turėti balandžio pabaigoje tris tūkstančius (atvejų per dieną). Tai yra tik scenarijai, tai tikrai nereiškia, kad tai yra jau nulemtas dalykas. (…) Nereikia nei gąsdintis, nei perdėtai žiūrėti, bet reikia rimtai žiūrėti į rekomendacijas“, – pabrėžė M. Stankūnas.

