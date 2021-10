„Euromonitor International“ analitikas apie pandeminius skaičius kalbėjo pirmadienį laidoje „Delfi rytas“. V. Zemlys-Balevičius atliko skaičiavimus, kurie padėtų įsivaizduoti, kada galima tikėtis šios pandemijos bangos piko ir pabaigos, darant prielaidą, kad vakcinavimo tempai liks tokie patys kaip dabar.

Jo teigimu, tam, kad jaunesnių gyventojų amžiaus grupėje būtų fiksuojama 90 proc. vakcinacija, reikia dar nemažai laiko, tačiau dar daugiau jo reikia senjorų grupėje.

„Tie skaičiavimai rodo problematiškas amžiaus grupes. Mes turime 30-39 metų grupę, kur liko 11 savaičių iki 90 proc. rodiklio, o 80+ amžiaus grupėje gaunasi apie 30-40 savaičių, nes ten vakcinacijos tempai lėti“, – laidoje sakė mokslininkas.

Jis pabrėžė, kad tokie skaičiavimai yra tik iliustracija, vertinant dabartinį atvejų augimą.

„Kai pradeda mažėti ir nebelieka žmonių, kurie gali susirgti, tada mes matome kritimą. Dabar kol kas mes to nematome. Pas mus visi augimo požymiai. Dar prieš savaitę-dvi galėjome šnekėti, kad kažkokia yra vilties kibirkštėlė. Praeitos savaitės duomenys parodė, kad mes rimtai nuspaudę gazą ir atleisti neketiname. Deja, kol kas kalbėti apie piką per anksti“, – konstatavo V. Zemlys-Balevičius.

Plačią imunizaciją, pasak jo, jei gyventojai vakcinuojasi toliau, galima būtų pasiekti po 3-4 mėnesių, tačiau, kaip pakartojo analitikas, tai – tik statistinė iliustracija.

„Šis sezonas tikriausiai yra paskutinis, kada mes arba prasirgsime, arba susivakcinuosime. Dabar mes matome pagal susirgimų skaičius, kad situacija blogėja, bet žmonės vis tiek nesivakcinuoja. Tai reiškia, kad ji turi dar pablogėti, kad atsirastų noras. Jei neatsiras noras, tada tiesiog lauksime, kol visi prasirgs“, – sakė analitikas.

Jis pakomentavo ir pasiūlymą atlaisvinti visus pandemijos ribojimus, kad žmonės galėtų arba užsikrėtę COVID-19 prasirgti taip įgyjant imunitetą, arba nuo koronaviruso numirti.

„Tai labai makabriškas pasiūlymas, nes valstybė negali lengva dalia marinti savo gyventojų. Iš kitos pusės, dalies žmonių, politikų ir opozicijos toks pasiūlymas ir yra – viską atleiskit, nes kovido nėra, čia ne liga. Galime pabandyti, bet kažkas turi prisiimti politinę atsakomybę, nes bus didžiulis mirčių padidėjimas“, – akcentavo V. Zemlys-Balevičius.

Tokiu atveju, anot jo, ligoninės negalės priimti kitų pacientų ir bus taip, kaip vienu metu buvo Indijoje.

„Kai bus mirčių skaičius, tada sakys, kodėl valstybė nieko nedaro. Valstybė negali nieko nedaryti“, – pabrėžė pašnekovas.

Dėl to, tęsė V. Zemlys-Balevičius, taip kalbantieji turi susimąstyti.

„Yra labai malonu kritikuoti Vyriausybę, bet reikia suprasti, kokia yra pasiūlymų esmė. Jei tavo pasiūlymų esmė šalia Vyriausybės kritikos yra „leiskime visiems laisvai mirti“, čia buvo nuskambėjęs toks pasiūlymas, tai laisvai mirti reiškia, kad mes matysime mirčių skaičius.

80 mirusių per dieną bus tik malonūs prisiminimai – jie bus ženkliai didesni. Ar mes to norime? Ar tikrai verta tiems žmonėms, kurie nepaskiepyti, leisti mirti ir pamatyti laisvės kainą? Laisvės kaina – mirtis, o kai ji ateina, tada supranta, kad kaina per didelė“, – kalbėjo laidos dalyvis.

Jis teigė, kad prasti vakcinacijos tempai yra viena iš priežasčių, kodėl dabar šalyje skaičiuojama tiek daug naujų susirgimų atvejų ir tiek daug mirčių.

„Reikia suprasti. Pandemijos pradžioje buvo starto tiesioji ir visi stojo prie starto, bet šalys nebuvo vienodos. Sakyčiau, kad Lietuva stojo į startą su pašauta koja, bet dar bėgant pasiėmė pistoletą ir dar į jas šaudė. Iki finišo nubėgti buvo ženkliai sunkiau nei kitoms šalims“, – teigė V. Zemlys-Balevičius.

Visgi kaltinti vien vyriausybių, pasak jo, nereikia. Žmonės, kaip sakė analitikas, turi pagalvoti ir apie kolektyvinę atsakomybę, o bendrai valstybė – apie gyventojų sveikatos būklę.

„Mūsų vyresnio amžiaus visuomenė yra labai ligota dėl širdies ligų, o kovidas kerta per silpniausią. Kovidas parodė, kad mes kaip šalis turime ilgalaikių problemų, kurias reikia spręsti ir dėl kurių nesprendimo bei užleistų ligų kovidas palietė mus smarkiau nei galėjo paliesti kitas valstybes. Atsakingumas yra ne tik Vyriausybei, bet ir visai visuomenei bei mums kaip valstybei“, – sakė analitikas.