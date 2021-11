Duomenų mokslininkas: apokaliptiniam pandemijos scenarijui turėtų nutikti kažkas tikrai blogo

V. Zemlys–Balevičius laidoje teigė, jog mokinių atostogos ir sustojimas padarė teigiamą poslinkį epidemijoje.

„Pačių vaikų užsikrėtimas amžiaus grupėje iki 20 metų ženkliai nukrito, kas ir buvo tikėtina. Bet ir kitose amžiaus grupėse sustojo. Žiūrint tiek į 7 dienų, tiek ir į 14 dienų trendus, mes matome, kad yra sumažėjimas. Mes galime sakyti, kad lokalų piką tikrai buvo pasiekę. Ir dabar tos tendencijos, kurios truputį pradėjo matytis prieš Vėlines, dabar turime atokvėpį“, – laidoje sakė duomenų mokslininkas V. Zemlys–Balevičius.

Anot laidos pašnekovo, būtina atkreipti dėmesį ir į faktą, kad nukrito teigiamų tyrimų procentas, hospitalizacijos ir reanimacijoje esančių pacientų skaičius kiek sumažėjo.

„Visa tai rodo, kad dabar mes turime epidemijos atokvėpį. Nors turėkime mintyje, kad vis tiek esame pačiame viršuje, ligoninėse vis dar beveik 1800 ligonių, reanimacijoje – 150, o atvejų, nors atrodo, kad nukrito iki tūkstančio, kas buvo pirmadienį, tiek jau, atrodo, mažai, tai vis tiek labai dideli skaičiai. Situacija vis tiek yra sudėtinga, bet galų gale mes turime kažkokį atokvėpį, kurį dabar reikėtų išnaudoti, kad nepradėtume vėl kilti“, – sakė duomenų mokslininkas.

V. Zemlys–Balevičius tikino, jog negalima atmesti galimybės, jog situacija vėl prastės, mokiniams sugrįžus mokytis kontaktiniu būdu.

„Mes tai pamatysime. Kokie yra teigiami veiksniai, kurie prisidėjo? Mes žinome, kad mokiniai daro įtaką, bet niekas, net ir aš pats nesitikėjau, jog ta įtaką persiduos. Galvojau, kad nukris mokinių skaičiai, o visi skaičiai – neturės tokio poveikio.

Bet tai poveikį turėjo. Ir tai tik patvirtina, jog tie, kurie nori neigti tą sąryšį, kad vaikai reikšmingai prisideda prie epidemijos plitimo, jis parodo, kad tas sąryšis yra. Kaip bus toliau yra klausimas“, – laidoje „Delfi rytas“ sakė duomenų mokslininkas.

Vaidotas Zemlys Balevičius © DELFI / Josvydas Elinskas

Anot jo, revakcinacija dar turėtų prisidėti ir prie to, kad virusas mažiau plis tarp vakcinas jau turinčių asmenų.

„Tai savo ruožtu nuims tam tikrą stresą iš kitos pusės“, – sakė jis.

Komentuodamas situaciją šalies ligoninėse, V. Zemlys–Balevičius teigė, jog nors situacija gerėja, tačiau atsipailaiduoti dar tikrai ne laikas. Jo teigimu, mirtys seka naujų atvejų ir hospitalizacijos grandinę, tad ir mirčių sumažėjimo artimiausiu metu tikėtis nereikėtų.

„Mirčių skaičius seka naujus atvejus ir hospitalizacijas. Mes realiai turime tą grandinę „atvejai–hospitalizacija–mirtys“ ji išliko. Sumažėjo hospitalizacijos, sumažės ir mirtys. Ir tie procentai bus panašūs, nes dauguma yra nevakcinuoti, tai niekuo nesiskiria nuo praėjusių metų. Mirtys dar taip greitai nekris, nes yra epidemija. Kaip į vonią prileidi vandens, tai jis turi išbėgti – vanduo prileistas, jis bėgs, tai mirčių dar matysime.

Ir jeigu galvojame, kad štai, atėjo pikas ir galime atsipalaiduoti, tai ne – situacija vis dar yra labai bloga. Galėsime atsipalaiduoti, kai ligoninėse bus kadaise nuskambėjęs 300 ligonių skaičius. Tada bus sveikatos apsaugos sistemos apkrova kaip sezoninio gripo. Bet iki tų skaičių mes esame labai toli“, – sakė duomenų mokslininkas, ragindamas ir toliau neatsipalaiduoti.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praėjusią savaitę paskelbė du reanimacijos lovų rodiklius, po kurių turėtų sekti tam tikri ribojimai. Pasiekus 215 reanimacijos lovų ribą – ribojimai verslui, 240 – situacija jau primintų karantiną.

V. Zemlys–Balevičius laidoje „Delfi rytas“ teigė, jog tokią situaciją pasiektume, jei „nutiktų kažkas labai blogo“.

„Tie rodikliai, jei pasižiūrėsime istoriškai, tai net 215 lovų intensyvios terapijos skyriuose niekuomet nebuvo, net ir pačiu blogiausiu laikotarpiu, gal buvo netoli, bet ne tiek. To kito rodiklio – 240 lovų nesame pasiekę. Tas rodiklis buvo pasirinktas ne be reikalo, nes jis reikštų visišką kolapsą sveikatos apsaugos sistemos. (…) Čia toks gaunasi kaip ir apokaliptinis scenarijus. Ir kokia tikimybė, kad tai įvyks, priklauso nuo to, kokie gali būti scenarijai.

Žiūrint pagal dabartinį scenarijų – turime revakcinaciją, turime žmones, kurie norės tai daryti, imunizaciją turime. Tai šį sezoną labai tikėtina, jog tai įvyks“, – prognozėmis dalijosi duomenų mokslininkas.

Jo nuomone, pasiekti blogiausią SAM užsibrėžtą ribą, atvejų skaičius vėl turi pradėti augti ir nutikti „kažkas blogo“.

„Kas tas blogas? Vienintelis apokaliptinis scenarijus – kai atsiras viruso atmaina, kuriai dabartinė apsauga nebeveiks. Tada mes grįšime į tai, kas buvo praėjusiais metais, kai visa populiacija neturėjo apsaugos. Kadangi ta atmaina turės būti tokio pačio užkrečiamumo kaip delta, tai mes turėsime neapsaugotą visuomenę su labai dideliu plitimu. Tada jau gali būti ir tas blogiausias scenarijus. Bet jei pagal dabartinę eigą, tai labai sunku būtų teigti, jog tai įvyks. Mano nuomone, mažai tikėtinas toks scenarijus“, – sakė duomenų mokslininkas V. Zemlys–Balevičius.

Jis kartu priminė, jog epidemija parodė, jog situaciją reikia nuolat sekti ir galvoti, kaip blogiausių scenarijų išvengti.

„O ne sakyti, kad viskas jau baigėsi, nieko blogo nebus ir galima atsipalaiduoti“, – teigė jis.

V. Zemlys–Balevičius laidoje „Delfi rytas“ teigė, jog Vyriausybė imasi teisingos strategijos – nors šios bangos pikas praėjo, imasi griežtinimų.

„Tas griežtinimas reiškia, kad dabar turime atokvėpį ir galime paspartinti, kad ta epidemija vėl neįsibėgėtų. (…) Jeigu vaikų sirgimas vėl įsibėgės ir revakcinacija nepadės, tai per Kalėdas galime grįžti į tai, kas buvo prieš Vėlines. Tos šventės vis tiek įvyko. Tai manau, kad šventės įvyks. Bet saugotis, šventes sutikti revakcinuoti ir apsisaugoję, tai galėsime tai daryti. Bet jei galvosime, kad viską praėjome, viskas gerai ir galima nesisaugoti, tai tada šventės ir ypač po švenčių gali būti pakankamai liūdna“, – antradienį laidoje „Delfi rytas“ kalbėjo duomenų mokslininkas V. Zemlys–Balevičius.