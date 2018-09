Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Spinter tyrimai“ atliktos apklausos duomenimis, 30 proc. žmonių teigia, kad dūmų detektorių namuose turėti yra labai svarbu, dar 39 proc. mano, kad tai yra svarbu. Nesvarbiais dūmų detektorius laikė ketvirtadalis respondentų. Kad namuose turi dūmų detektorių, nurodė 31 proc. respondentų. „Deklaruojamos gana pozityvios nuostatos dažnai neatitinka realios gyventojų elgsenos ar realaus pasiruošimo tinkamai elgtis galimos nelaimės atveju – nors dauguma gyventojų pritaria, kad namuose svarbu turėti įrengtus dūmų detektorius bei gesintuvą, realybėje didžioji dalis šių dalykų neturi bei gana santūriai vertina savo gebėjimus esant reikalui pasinaudoti gesintuvu“, – rašoma apklausos išvadose. Susiję straipsniai: Dūmų detektoriai – dar tik trečdalyje namų: ar įvykdėte šią prievolę Dūmų detektorius įspėjo namo šeimininką apie gaisrą Paklausti, kodėl neįsigijo dūmų detektorių, 28 proc. teigė, kad netiki, jog dūmų detektoriai padėtų, 26 proc. sakė neturėję tam laiko, o 14 proc. nurodė nežinantys, kaip tai padaryti. Identifikuoti garsą, kurį dūmų detektorius skleidžia gaisro atveju, galėjo apie pusė respondentų. 69 proc. apklausos dalyvių nurodė manantys, kad namuose svarbu turėti ir gesintuvą, tačiau jį turėjo tik 17 procentų. Daugiau nei pusė respondentų nurodė manantys, kad žinotų, kaip gesintuvu naudotis. Pusė gyventojų tvirtino per pastaruosius metus su artimaisiais nesikalbėję apie saugojimąsi nuo gaisrų ir tinkamą elgesį nelaimės atveju. Šią apklausą „Spinter tyrimai“ vykdė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento užsakymu. Balandžio ir gegužės mėnesiais vykdyto tyrimo metu apklausta 2015 respondentų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.