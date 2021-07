Dulkys: prieš nesiskiepijančius gyventojus gali tekti imtis griežtesnių priemonių

Vis dėlto ministras tikina, kad jei rudenį prireiktų karantino, nuo COVID-19 pasiskiepiję gyventojai galėtų tikėtis švelnesnių karantino sąlygų.

„Taip, svarstome. Žiūrime kriterijus, svarstome scenarijus ir šiuo metu tai aptariame tarpinstituciniame lygmenyje, žiūrime į tai kaip į visumą, nes už to stovi ir šalies ekonomika. Ir, be abejo, matyt, pagrindinis skirtumas, kad dabar mes nebegalime naudoti to paties matymo, kuris buvo ankstesnių pandeminių bangų metu“, – žurnalistams po apsilankymo Palangos vakcinacijos centre teigė A. Dulkys.

„Viena pandemijos banga buvo, kai nebuvo nei patirties, nei žinojimo, nei vakcinų, nei testų. Kitą bangą mes jau pasitikome be vakcinų, bet jau turėdami testavimą. Dabar mes turime vakcinas, turime testavimą, vadinasi, čia turi veikti kitoks komplektas“, – pridūrė jis.

Vis dėlto ministras akcentavo, kad svarstant papildomas saugos priemones reikėtų galbūt daugiau sekti ne patį koronaviruso atvejų skaičių, o to pasekmes.

„Koks yra hospitalizacijos mastas, kokio sunkumo yra ligoniai, kaip pildosi sveikatos apsaugos sistema, ar pajėgia su tuo gyventi. Nes žinutė yra tokia, kad tai gali tapti mūsų nuolatiniu gyvenimo palydovu ir mums reikia išmokti gyventi kitaip“, – sakė jis.

Rudenį karantinas būtų kitoks

A . Dulkys taip pat patikino, kad jei dėl situacijos blogėjimo rudenį prireiktų įvesti karantiną, jis, anot ministro, būtų kitoks. Jo teigimu, nuo COVID-19 pasiskiepiję gyventojai galėtų tikėtis švelnesnių karantino sąlygų.

„Mes dabar jau esame tame etape, kai nebeturime teisės ignoruoti pusės Lietuvos gyventojų, kurie pasiskiepijo. Ir jie taip pat turi teisę kelti klausimą, kad nebegalime naudoti tokių pačių priemonių. Mes norime gyventi normalų gyvenimą“, – sakė A. Dulkys.

Ministras teigė, kad pasiskiepijusiems gyventojams ir karantino metu galėtų galioti Galimybių pasas ar panašios priemonės, suteikiančios didesnes galimybes.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į kai kuriose šalyse kilusią diskusiją dėl privalomo skiepijimo. A. Dulkys pabrėžė, kad vakcinacijos apimtims Lietuvoje nedidėjant apie privalomą skiepijimą gali tekti svarstyti ir Lietuvoje.

„Mes dar nesame pasiekę to etapo, bet aš neslėpsiu, jeigu toliau didės grėsmės visos visuomenės sveikatai, valstybės interesams, tai yra ir valstybės nacionalinio saugumo klausimas, tai yra nejuokinga. Jeigu tų zuikiaujančių ir toliau bus daugiau, gali tekti svarstyti ir kitas priemones“, – teigė A. Dulkys.