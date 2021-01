Dulkys pasirašė įsakymą, kokia tvarka asmenys bus skiepijami nuo COVID-19

Įsakyme nurodyta, kad pirmiausia nuo COVID-19 skiepijami darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams bei studentai, dalyvaujantys teikiant paslaugas ir kontaktuojantys su COVID-19 liga sergančiais pacientais.

Tuomet numatyta skiepyti reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios medicinos pagalbos skyrių darbuotojus, taip pat skubias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius darbuotojus, greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojus ir studentus, teikiančius šias paslaugas.

Vėliau turėtų būti paskiepyti tie gydymo įstaigų darbuotojai, teikiantys paslaugas pacientams, kuriems COVID-19 infekcija yra labiausiai pavojinga, pavyzdžiui, gaunantiems imunosupresinį ar chemoterapinį gydymą.

Tuomet numatoma skiepyti didžiausios rizikos pacientus. Prioritetas teikiamas galutinės stadijos lėtine inkstų liga sergantiems pacientams, kuriems taikoma nuolatinė pakaitinė inkstų terapija. Toliau – pacientai, kuriems atliktos organų arba kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos.

Tuomet bus skiepijami pacientai, sergantys onkohematologinėmis ligomis, kai tęsiamas ar baigtas chemoterapinis, imunoterapinis ar taikinių onkohematologinės ligos gydymas, kai po pabaigos praėjo ne daugiau kaip 24 mėnesiai. Po jų eilės tvarka įrašyti asmenys, sergantys imunodeficito ligomis su antikūnų gamybos defektu, kuriems taikoma pakaitinė terapija imunoglobulinais.

Tuomet numatoma skiepyti kitus asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, prisidedančius prie COVID-19 gydymo, taip pat asmenis, gydymo įstaigose savanoriaujantys ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės.

Toliau numatyta skiepyti Krašto apsaugos ir Teisingumo ministerijoms pavaldžių gydymo įstaigų darbuotojus bei darbuotojus, turinčius sąlytį su pacientais. Po jų eilėje – mobiliųjų punktų ir karščiavimo klinikų darbuotojai.

Tuomet numatoma skiepyti pacientus, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos bei šias paslaugas teikiančius darbuotojus, po to – socialinės globos įstaigų gyventojus ir darbuotojus bei asmenis, teikiančius šias paslaugas namuose.

Paskiepijus šias grupes, toliau būtų vakcinuojami laboratorijų darbuotojai, atliekantys COVID-19 tyrimus, įskaitant ėminių paėmimą, tuomet – COVID-19 epidemiologinę diagnostiką atliekantys specialistai, kuriems reikia vykti į ligos židinius.

Paskiepijus visas šias grupes, numatoma skiepyti ir likusius sveikatos priežiūros darbuotojus, kurie nepatenka į kitas kategorijas. Po to būtų skiepijami vaistinių darbuotojai.

Pirmiausia – senyvo amžiaus žmonės

Atlikus gydymo įstaigų darbuotojų vakcinaciją, toliau prioritetas numatomas vyriausiems gyventojams: pirmiausia bus skiepijami tie žmonės, kuriems yra 80 ir daugiau metų. Mažėjančio prioriteto tvarka planuojama paskiepyti visus, kam daugiau kaip 65-eri.

Toliau būtų skiepijami švietimo įstaigų darbuotojai ir asmenys, dirbantys su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikais bei specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.

Tuomet planuojama skiepyti ir tuos žmones, kurie yra jaunesni nei 65-erių, tačiau turi bent vieną rizikos veiksnį, prioritetą teikiant tiems, kurie turi daugiau nei vieną iš jų. Tai pacientai, gaunantys imunosupresinį, imunomoduliuojantį ar aktyvų onkologinės ligos gydymą, sergantys cukriniu diabetu su komplikacijomis, sergantys sunkiomis lėtinėmis širdies-kraujagyslių ligomis su komplikacijomis, sergantys sunkiomis lėtinėmis plaučių ligomis, sergantys sunkiomis lėtinėmis kepenų ligomis, asmenys, kuriems diagnozuotas nutukimas.

Paskiepijus šios grupės asmenis, toliau planuojama skiepyti visuomenei svarbias funkcijas vykdančius darbuotojus, palaikančius viešąją tvarką, vykdančius priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo darbus, taip pat muitinės, sienos apsaugos darbuotojai, kariai, laisvės atėmimo vietų, švietimo įstaigų, energetikos, maisto pramonės darbuotojai.

Paskiepijus visas šias grupes, būtų pradedami skiepyti ir visi likusieji gyventojai, pradedant nuo tų, kurie yra vyresnio amžiaus.

Persirgusieji – neskiepijami

Įsakyme numatyta, jog per paskutinius tris mėnesius COVID-19 persirgę asmenys skiepijami nebus, nebent atlikus antikūnų testą paaiškėja, kad asmens organizme nėra antikūnų.

Įsakyme rekomenduojama prieš skiepijimą atlikti antikūnų testus ir neskiepyti tų asmenų, kurie jų turi.

Ekspertai anksčiau yra sakę, jog persirgus COVID-19 susidarantys antikūnai užtikrinta tokią pačią apsaugą organizmui kaip ir skiepai.

A. Dulkys antradienį sakė, jog visus medikus planuojama paskiepyti per sausį, o visą populiaciją tikimasi paskiepyti per 2021 metus, vis dėlto tai priklausys nuo to, kiek vakcinų bus patvirtinta ir kaip greitai pavyks jas gauti.

Kol kas vienintelė Europos Sąjungoje patvirtinta vakcina yra „BioNTech“ ir „Pfizer“. Jai reikalinga itin žema temperatūra.

Lietuva kol kas yra gavusi tris šios vakcinos siuntas. Sveikatos apsaugos ministerija savo sulaukusi patvirtinimo, jog ateinančius tris mėnesius Lietuvą kas savaitę pasieks po 20 tūkst. 475 vakcinos dozių.