„Paprašiau surasti dokumentus, kurie buvo siųsti. Taip, iš tikrųjų buvo gruodžio 11 dienos laiškas, jis buvo nuo grupės Šiaulių ligoninės darbuotojų. Tame laiške rašoma, kad pas juos yra vykdoma reorganizacija, kad ji vykdoma, jų nuomone, netinkamai ir kad jie norėtų, kad ji būtų sustabdyta. Bet tame rašte nieko nėra apie jokį mobingą. Tai ir yra tie niuansai, kuriuos turime suprasti. Matyt, labai svarbu žmones padrąsinti (...) būti atviresniais, kad jie atviriau rašytų“, – žurnalistams penktadienį Seime tvirtino A. Dulkys.

Jis sakė, kad po jaunos medikės mirties ministerijos sudaryta darbo grupė dėl Šiaulių ligoninės problemų šiomis dienomis susitinka su bendruomene – siekiama užtikrinti anonimiškumą, kad darbuotojai pasitikėtų grupe ir kalbėtų atvirai.

Pasak jo, medikai pateikia daug neformalios informacijos ne tik apie mobingą, bet ir apie reorganizacijos, darbo užmokesčio, darbo krūvių problemas.

„Pokyčių grupė tiksliai pažiūrės, kas kur tiksliai buvo parašyta, kas parašė, kaip parašė, ir kad mes visus sprendimus įformintumėme pagal faktus, o ne pagal socialinių tinklų įrašus ar kitus dalykus. Kviečiu bendruomenę – mes tikrai padarysime objektyviai ir tikrai sprendimai bus labai adekvatūs, proporcingi, ir jeigu reikės – labai griežti“, – tvirtino A. Dulkys.

Anot jo, grupė jau įvertino dalį surinktos medžiagos ir pirmuosius pasiūlymus dėl Šiaulių ligoninės turėtų pateikti netrukus. A. Dulkys patvirtino, kad bendradarbiaujama ir su Generaline prokuratūra.

„Žinau, kad yra bendradarbiaujama ir su Generaline prokuratūra, žinau, kad dirbama su teisininkais (...). Aš manau, kad laikysiuosi iki galo to dalyko, kad jei praeitą kartą, esant įvykiui, visi buvo užmiršę šitą įvykį, mano tikslas, kad būtų tam tikras sąjūdis per visas gydymo įstaigas, kad suaktyvintumėme, kad pradėtų ristis šita banga per visas gydymo įstaigas“, – teigė jis.

„Neformaliai man į akis sako, kad nėra Lietuvoje tokios gydymo įstaigos, kurioje nebūtų šitų problemų. Tai kodėl mes tada visi pradedame būti labai aktyvūs, kai įvyksta konkreti nelaimė?“, – svarstė A. Dulkys.

Anot jo, po signalų iš Klaipėdos ligoninės dėl mobingo pernai dar dirbant buvusiai ministerijos vadovybei parengtas „pakankamai išsamus ir profesionalų pripažįstamas geru“ priemonių planas, tačiau jam nebuvo skiriami ištekliai, o pandemija „geras idėjas padėjo užmarštin“.

Jis tikisi, kad šįkart naujai suburtų ekspertų pasiūlymai bus įgyvendinti.

„Nelabai kas buvo padaryta, tiesiai šviesiai, tokia yra situacija. Aš tikiu, ir dar kartą pasikartosiu, kad mūsų pokyčių grupė, kurios akstinas yra Šiaulių situacija – iš jos išsirutulios pasiūlymai iki visuotinių sprendinių, iki sisteminių, kad galėtumėme spręsti visose gydymo įstaigose šitą problemą“, – kalbėjo A. Dulkys.

A. Dulkys prieš savaitę sudarė darbo grupę, kuri aiškinasi situaciją Šiaulių ligoninėje po šios įstaigos medikės savižudybės. Numatyta, kad išvadas dėl atmosferos įstaigoje ir siūlymus ekspertai turėtų pateikti turėtų iki rugpjūčio 1-osios.

Anksčiau šią savaitę skelbta, kad teisėsauga aiškinasi Šiaulių ligoninėje dirbusios jaunos medikės mirties priežastį, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Anot žiniasklaidos, nelaimė galėjo įvykti dėl mobingo darbo vietoje.