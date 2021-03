Dulkys: aš pats asmeniškai pasiskiepysiu „AstraZeneca“

Ministras Seimo nariams antradienį pristatė epidemijos kreivę. Didelis darbas jau įveiktas, nuo gruodžio situacija pagerėjo, tačiau paskutines 5 savaites situacija stabilizavosi.

„Prisiminkime, kokį turėjimo pandemijos problemų kalną. Gruodžio mėnesį pandemija buvo įsisiautėjusi tiek, kad buvome ir pirmi pasaulyje, ir pirmi Europoje pagal rodiklius, kurių nesinorėtų turėti. Gruodžio mėnesį naujų atvejų 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų. Nuo to kalnelio esame nusileidę, dabar šis skaičius 220. leidomės nuo kalno truputėlį greičiau, nei kilome. Bet šiuo metu, beveik 5 savaites turime stabilumą“, – sakė A. Dulkys.

Jis pabrėžė, kad kalbėdamas apie stabilumą pozityvumo neturi.

„Tai sakau visiški be pozityvo, bet situacija dabar yra svyruojanti ir sustojusi“, – Vyriausybės valandoje sakė A. Dulkys.

Sveikatos apsaugos ministras priminė, kad dėl pandemijos mirė itin daug žmonių.

„Norėčiau priminti, kad per pandemijos laikotarpį Lietuvoje mirė daugiau žmonių, nei bet kuriais kitais metais per pastaruosius 20 metų. Dauguma jų – per antrą pandemijos bangą“, – mirtingumo rodiklius priminė ministras.

Anot A. Dulkio, šiuo metu gydoma 3 kartus mažiau pacientų nei gruodžio–sausio mėnesiais.

„Situacija buvo pasiekusi ir 95 procentų intensyvios terapijos lovų užimtumą. Dabar analogiška situacija šiomis dienomis Prancūzijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje. (…) Mes turėjome didžiulį nerimą Kalėdų metų, susitelkę visi tą situaciją praėjome. Šiuo metu turime tą užimtumą apie 50–55 procentus“, – teigė ministras.

Jis aiškino, kad kurie miestai kelia nerimą.

„Su nerimu žiūrime į paskutines savaites – tiek Kaune, Vilniuje matome vėl atidarinėjamas papildomas lovas. Užimtumas Vilniaus mieste pradėjo judėti link 70 procentų. Tas jau truputį kelia nerimą“, – sakė A. Dulkys.

Ministras pristatė ir testavimo duomenis. Jis teigė, kad testavimo apimtys sumažėjo dėl kelių priežasčių.

„Atliekų testų dalis yra sumažėjusi nuo piko. Yra buvę dienų ir 16 tūkstančių, ir daugiau. Pagrindinė priežastis – sumažėjo sergamumas, simptominių žmonių, kurie kreipdavosi dėl testo. Kita priežastis – mes vakcinavome kritinę masę medikų bendruomenės, tas taip pat sumažino testavimo apimtys. Todėl mums atsivėrė naujos galimybės didinti profilaktinio testavimo apimtis“, – sakė jis.

Nerimą kelia Vilnius ir Marijampolė

Pasak ministro, pavyko padidinti didelės ir mažos rizikos kontaktų tyrimų aktyvumą.

„Reikia, kad veiktų ne šiaip ribojančios priemonės, bet didesnis dėmesys būtų protrūkiams. Kas padaryta – įteisintas ne tik protrūkių identifikavimas, bet ir pagalba darbdaviams, protrūkių tyrimų aktyvinimas“, – sakė A. Dulkys.

A. Dulkio teigimu, lyginant su kitomis ES šalimis, su vakcinavimu kol kas pavyksta tvarkytis gana neblogai.

„Viena iš šviežiausių aktualijų, kuri kelia nerimą – būtent atmainų paplitimas, tarp apskričių jis yra nevienodas, vykdome sekoskaitą“, – pažymėjo ministras.

Nerimą keliančių ženklų su atmainomis, kaip sakė A. Dulkys, yra Vilniuje ir Marijampolėje.

Pats planuoja skiepytis „AstraZeneca“ vakcina

Socialdemokratas Algirdas Sysas ministro klausė, kas bus daroma dėl „AstraZenecos“ vakcinos, kurios gyventojai nenori.

A. Dulkys teigė, kad kai tik bus galimybė, pats pasiskiepys „AstraZeneca“ vakcina.

„Jeigu antrą ketvirtį mus pasieks reikšmingi kiekiai vakcinų, mes tikrai pakviesime politikus, žymius žmones, vadovus vakcinuotis ir rodyti pavyzdį. Aš pats asmeniškai pasiskiepysiu „AstraZeneca“, – Seimo nariams sakė sveikatos ministras A. Dulkys.

Delfi primena, kad Statistikos departamento duomenis pirmą vakciną nuo koronaviruso jau yra gavę 9,32 procentai šalies gyventojų.