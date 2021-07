„Matyt, atsakymai slypi ne tiek atvejų skaičiuje, kuris gali didėti, nes virusas klastingas, gudrus ir paruoš mums dar visokių variantų. Dabar bus esmė, kaip mūsų sistema rodys savo atsparumo laipsnį – ar daugės žmonių ligoninėse, ar daugės sunkiai sergančių žmonių, ar daug bus reanimacijos lovose, kokie bus tie atvejai. Pats skaičiaus didėjimas nėra gerai, bet dar nėra pagrindinė žinutė“, – „Delfi TV“ laidoje „Iš esmės“ kalbėjo ministras.

„Turėdami nacionalinę testavimo sistemą, apie pusę vakcinuotų žmonių ir tęsdami vakcinavimą žiūrėsime, kokį tai efektą daro gydymo įstaigų apkrovimui. Čia bus tie atsakymai, ar dar reikia kažkokių papildomų priemonių, ar mes galime taip gyventi, priprasti prie to. Gal tai bus nauja realybė“, – sakė A. Dulkys.

Anot jo, kol kas aišku viena – tie, kurie vakcinavosi, jau prisideda prie to, kad situacija gerėtų, ir nesudaro krūvio sveikatos apsaugos sistemai.

„Viena iš pagrindinių žinučių – mes visi turim įsijungti į kovą su virusu. Joks Seimas, Vyriausybė, gydytojas ar vien tik sveikatos apsaugos sistema mums nepadės pasiekti rezultato“, – teigė sveikatos apsaugos ministras.

Vakcinacijai koją kiša ir pagerėjusi pandeminė situacija

Šiuo metu didžiausias atvejų augimas fiksuojamas jaunesnio amžiaus grupėje nuo 20 iki 40 metų. Ministro teigimu, tai tikriausiai susiję su tuo, kad šios grupės ir yra mažiau pasiskiepijusios, ir rodo pakankamai nedidelį aktyvumą.

„Tiems, kurie netiki vakcinų nauda, tai yra dar vienas iš įrodymų, kad būtent tose grupėse, kurios yra pasiskiepijusios pilna vakcinavimo schema, iš karto matome kitokį rezultatą. Medikų bendruomenėje, kuri pirmoji susidūrė su sunkumais, kai buvo pats pandemijos įkarštis, sirgo beveik 4000 darbuotojų. Dabar jų didžioji dalis yra pasiskiepijusi ir turime labai retus atvejus“, – pasakojo A. Dulkys.

Pasak ministro, šiuo metu pirmąja doze kasdien dar paskiepijama apie 4–6 tūkstančius gyventojų, tačiau ministerija deda pastangas, kad šis skaičius didėtų.

„Mūsų veiksmai nukreipti į mobilias vakcinavimo grupes, į vakcinų artėjimą ten, kur yra žmonės, prekybos centrai, susibūrimo vietos, kad tokiu būtų sudarytume galimybę nedelsti, neatidėti ir skiepytis“, – pasakojo A. Dulkys.

Anot jo, paradoksalu tai, kad pagerėjusi pandeminė situacija taip pat kiša koja vakcinacijos tempams.

„Pasigirsta [kalbų], kad aš gal rudens palauksiu, kad per atostogas nenoriu, net jei ir Palangoje yra galimybė vakcinuotis, nes man galbūt pakils temperatūra. Su nerimu žiūriu, kas vyksta kitose šalyse. Ten vis daugėja žmonių, kurie atsisako antro skiepo. Ačiū Dievui, kad pas mus dar tokių nėra daug ir visi tikrai ateina to skiepo laiku“, – kalbėjo ministras.

„Nelaukime rudens, nemanykime, kad čia yra atostogų paaukojimas, tikrai galvokime ir apie save, ir savo artimuosius. Būtent jauni žmonės, vaikai labai platina virusą, tai turime suprasti, kad labai svarbu galvoti ne tik apie save“, – pabrėžė jis.

Palanga, poilsiautojai © Mindaugas Milinis

Planuojama plėsti testavimą

Ministras sako, kad šiuo metu vyksta ir intensyvus bendravimas su įvairiomis verslo organizacijomis, ieškoma priemonių, kaip darbdaviai galėtų paskatinti savo darbuotojus.

Komentuodamas Latvijos sprendimą leisti darbdaviams atleisti darbuotojus, kurie nebus gavę COVID-19 sertifikato, ministras sakė, kad vis tik efektyvesnių priemonių nei šeimos gydytojo skambutis ar mobilių komandų vykimas vakcinuoti kol kas nerandama.

„Jeigu pažiūrėsite į Latvijos vakcinavimo apimtis, jų situacija tikrai sudėtinga. Jei neklystu, yra gal 10 procentinių punktų mažiau vakcinuotų žmonių ir jie turi dar didesnę bėdą negu mes. Natūralu, kad pas juos ir diskutuojama apie griežtesnes priemones“, – kalbėjo A. Dulkys.

Tuo metu Lietuvos Vyriausybė, pasak ministro, artimiausiu metu svarstys, kad būtų plečiamas darbuotojų, kuriems bus privaloma testuotis, sąrašas.

„Artimiausiame Vyriausybės posėdyje kitą savaitę planuojame diskutuoti ir, jei sutarsime, priimti atitinkamą nutarimą, kuriuo norime praplėsti būtinojo sveikatos pasitikrinimo veiklos grupes. Noriu priminti, kad dabar privalomai kas 7–10 dienų testuojasi socialinės globos, sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai, vaistininkai, švietimo sistema. Tai mes norime pasiūlyti praplėsti tas grupes ir įtraukti daugiau profesinių grupių, kurioms būtų būtinas pasitikrinimas“, – aiškino A. Dulkys.

Jo teigimu, tai galėtų būti visas viešasis sektorius, viešojo maitinimo įstaigos, keleivių ir krovinių pervežėjai ir kt. Tokia tvarka negaliotų tiems, kurie jau yra persirgę arba pasiskiepiję pilna vakcinavimo schema.

„Sekoskaita rodo, kad vienas didžiausių delta atmainos sklidimo židinių yra per pervežimo veiklas. Ten padidinę testavimą, paspartintume atsekamumą. Manau, turim iš pradžių išnaudoti šitas priemones, bet sutinku, kad jeigu mums nesiseks, tai ta diskusija apie [skiepijimo] privalomumą be abejo pateks ant darbo stalo, bet ar mes to norim“, – „Delfi TV“ laidoje „Iš esmės“ svarstė sveikatos apsaugos ministras.