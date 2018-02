A. Dudos pokalbis su Lietuvos lenkais numatytas ketvirtadienio vakarą Lenkų kultūros namuose, BNS pirmadienį sakė Lenkų diskusijų klubo valdybos narys politologas Andžejus Pukšto. Penktadienį A. Duda su kitų regiono šalių ir Europos Sąjungos (ES) institucijų vadovais dalyvaus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiuose, o šeštadienį dvišalius santykius aptars su prezidente Dalia Grybauskaite. Lietuvoje gyvena apie 200 tūkst. lenkų. Lenkija pastaruosius penkerius metus buvo įšaldžiusi aukščiausio lygio vizitus į Vilnių, kaltindama Lietuvą dėl lenkų tautinės bendrijos padėties. Pastaraisiais metais stebimas dvišalių santykių atšilimas – rugsėjį Lietuvoje apsilankė Lenkijos Seimo maršalka Marekas Kuchcinskis, kovą Vilniuje laukiamas Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis. Lietuvai yra svarbi Lenkijos parama, siekiant sinchronizuoti elektros tinklus su Vakarų Europa ir sustiprinti gynybos pajėgumus. Lenkija siekia Lietuvos paramos ginče su ES dėl prieštaringos teismų reformos ir nori užtikrinti geras sąlygas naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose valdančiam koncernui „Orlen“.

