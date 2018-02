„Man atrodo, kad Lenkijos ir Lietuvos santykiai politiniu lygiu šiuo metu rutuliojasi gera kryptimi“, – susitikime su Lietuvos lenkų bendruomene Vilniuje ketvirtadienio vakarą sakė A. Duda. „Labai tikiuosi, kad šie geri santykiai taip pat lems gerėjančią jūsų, Lietuvoje gyvenančių lenkų, padėtį“, – pridūrė jis. A. Duda sakė esąs dėkingas Lietuvos lenkams už tai, kad jie yra geri ir lojalūs Lietuvos piliečiai, tačiau pridūrė žinantis, kad yra problemų dėl lenkų švietimo padėties. „Norėčiau kaip Lenkijos Respublikos prezidentas padėkoti, kad esate geri, lojalūs Lietuvos valstybės piliečiai, nors esate lenkų kilmės. Tokiu būdu liudijate apie mus, lenkus – kad esame darbštūs, pareigingi, sąžiningi, gerbiantys artimuosius ir šalį, kurioje gyvename“, – kalbėjo A. Duda. „Esu už tai kaip Lenkijos prezidentas jums dėkingas, nes būtent jūsų dėka čia yra kuriamas Lenkijos įvaizdis. Geras mūsų šalies, jūsų tėvų tėvynės įvaizdis. Ir už tai jums taip pat labai, labai dėkoju“, – teigė jis. „Žinau, kad padėtis nėra tokia, kad jums neiškiltų problemų. Žinau, kad yra klausimų, susijusių su lenkų kalbos mokymusi, su lenkų kalba per brandos egzaminus“, – sakė Lenkijos vadovas. Jis sakė, kad Lietuvos lenkų problemas aptars šeštadienį per dvišalį susitikimą su Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite. „Tikiuos, kad šias problemas stengsimės pamažu įveikti, kartu derindami metodus, kaip spręsti klausimus, kurstančius ginčus arba keliančius abejonių. Tačiau prašau – išsaugokime ramybę, darykime tai plėtodami gerą dialogą“, – sakė A. Duda. Lietuvoje gyvena apie 200 tūkst. lenkų. Lenkija pastaruosius penkerius metus buvo įšaldžiusi aukščiausio lygio vizitus į Vilnių, kaltindama Lietuvą dėl lenkų tautinės bendrijos padėties. Lietuvos vyriausybė daugumą priekaištų atmetė. Pastaraisiais metais stebimas dvišalių santykių atšilimas – rugsėjį Lietuvoje apsilankė Lenkijos Seimo maršalka Marekas Kuchcinskis, kovą Vilniuje laukiamas Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis. Lietuvai yra svarbi Lenkijos parama, siekiant sinchronizuoti elektros tinklus su Vakarų Europa ir sustiprinti gynybos pajėgumus. Lenkija siekia Lietuvos paramos ginče su ES dėl prieštaringos teismų reformos ir nori užtikrinti geras sąlygas naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose valdančiam koncernui „Orlen“. A. Duda penktadienio rytą susitiks su Lietuvos lenkų verslo bendruomene, vidurdienį dalyvaus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio iškilmėse prie Prezidentūros ir mišiose, o popiet Vilniuje susitiks su Vokietijos prezidentu Franku Walteriu Steinmeieriu. Dalis Lenkijos prezidento delegacijos penktadienį lankysis Šalčininkuose. „Tai yra šventinis vizitas, kurio metu kartu švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Jeigu bus galimybės, tai aš visų pirma padėkosiu svečiams už mūsų Šalčininkų rajono visuomenės rėmimą, jeigu turėsime laiko, kalbėsime apie rajono plėtrą, aš suinteresuotas pasakoti apie rajoną, prašysime aktyvesnio ekonominio bendradarbiavimo, paramos švietimui ir kultūros įstaigoms, ypač jaunimo mainų organizavimui“, – BNS sakė Šalčininkų meras Zdzislavas Palevičius.











