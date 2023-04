„Merė šiandien sakė, kad partija nespėja suorganizuoti kažkokio valdymo organo pasitarimo, o ji nėra iki galo įgaliota viena (dėl darbo savivaldybėje – ELTA) tartis, nes, turbūt, reikia iš aukščiau, iš pačios partijos dėl savivaldybės derybų kažkokį įgaliojimą gauti“, – Eltai trečiadienį sakė R. Duchnevič.

R. Duchnevič sako kol kas iš dabartinės merės negavęs tikslios datos, kada LLRA-KŠS planuoja vidinį susitikimą šiam klausimui aptarti. Visgi jo, kaip mero, priesaikos data yra balandžio 21-oji, tad jis sako besitikintis atsakymą iš daugumą rajono savivaldybėje turinčios LLRA-KŠS gauti bent jau iki šio mėnesio pabaigos.

„Matau, kad truputį yra delsiama su tais oficialiais atsakymais. Jeigu žmogus neįgaliotas, tai aš suprantu, kad reikia sulaukti to, kas bus įgaliotas, bet kada partija sušauks vieną ar kitą organą (pasitarimui – ELTA), tai, suprantate, ne nuo manęs priklauso. Kontaktas kaip ir yra, bet rezultato, kol kas, nėra. (…) Jeigu partija to valdymo organo nesukviečia per tiek laiko, tai, turbūt, problematiška kažkas yra“, – dalijosi R. Duchnevič.

Pasak išrinktojo rajono mero, jam norėtųsi, kad darbo organizavimo savivaldybėje procesas vyktų greičiau.

„Pagal įstatymus mes viską spėjame, tikrai daug yra dar laiko dėl paskyrimo tam tikrų žmonių, tik man norėtųsi gal, kad procesas judėtų greičiau ir kad administracija ateitų greičiau dirbti“, – sakė R. Duchnevič.

ELTA primena, kad išrinktasis Vilniaus rajono meras socialdemokratas R. Duchnevičius planuoja daugumą savivaldybės taryboje turinčiai LLRA-KŠS siūlyti susitarti dėl 3 vicemerų pozicijų, taip pat ir dėl LLRA-KŠS dominuojamos savivaldybės tarybos bei naujojo mero atsakomybių valdant rajoną pasiskirstymo klausimus.

Primenama, kad antro turo mero rinkimus Vilniaus rajone laimėjo Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas R. Duchnevič. Tačiau daugumą Vilniaus rajono taryboje turės LLRA-KŠS. Pastaroji taryboje turi 18 vietų iš 31. Socialdemokratai – 7, o centro dešinės koalicija – 6.