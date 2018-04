Taryboje surinkti parašai sudaryti komisiją, kuri spręstų, ar pradėti procedūrą dėl Liberalų sąjūdžio atstovų Karolio Kaklio, Juozo Šarkaus, Romualdo Domarko bei Mišrios frakcijos narių Viliaus Semeškos ir Antano Balkės įgaliojimų nutraukimo. Vienas iš pasirašiusiųjų, Druskininkų mero Ričardo Malinausko vadovaujamos asociacijos „Už Druskininkus“ atstovas Algimantas Stoncelis teigė, kad teikimas argumentuojamas pareigų nevykdymu. „Siūlome pradėti procedūrą todėl, kad jie nevykdo savo pareigų, pastarajame posėdyje nepasiūlė savo kandidatų į Kontrolės komitetą. Tai yra pareigų nevykdymas, įstatymo pažeidimas“, – BNS sakė A. Stoncelis. Anot valdančiųjų atstovo, minimos opozicinės frakcijos į komitetą siūlo vis tuos pačius atstovus, o taryba neketina jų skirti į pareigas. A. Stoncelis opozicijos atstovus kaltino sąmoningai boikotuojant Kontrolės komiteto sudarymą. „Kadangi siūlo tuos pačius, kurių mes niekada nepatvirtinsime, septyniolika kartų pasiūlė, norėdami kenkti situacijai, jie specialiai boikotuoja. Tie žmonėms mums netinkami, mes jais nepasitikime, vienas yra Etikos komisijoj pripažintas (pažeidėju – BNS)“, – sakė A. Stoncelis. Opozicijos atstovas Vilius Semeška valdančiųjų iniciatyvą vadina „ciniška keršto akcija“ dėl opozicijos kreipimosi į Vyriausybę su prašymu įvesti tiesioginį valdymą, argumentuojant tuo pačiu Kontrolės komiteto nesudarymu. „Tokius mero ir jo daugumos užmojus vertinu kaip tam tikrą desperaciją. Neatmestina, kad tiek meras, tiek jo dauguma, bijodami stiprios kontrolės, visą kadenciją vengia vykdyti įstatymo imperatyvias normas – sudaryti Kontrolės komitetą“, – BNS sakė V. Semeška. „Akivaizdu, kad apkalta opozicijai – ciniška keršto akcija už tai, kad opozicija kreipėsi į Vyriausybę prašydama įvesti tiesioginį valdymą. Tikiuosi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokį politinį susidorojimą su opozicija įvertins kaip neteisėtą ir nesąžiningą“, – teigė Druskininkų politikas. Kontrolės komitetas Druskininkų savivaldybės taryboje nesudaromas jau metus, nes į jį nepavyksta paskirti opozicijos atstovų. Opozicinės frakcijos keliskart į komitetą siūlė tuos pačius kandidatus, bet mero R. Malinausko vadovaujama valdančioji dauguma juos atmesdavo. Opozicija sako, kad dauguma neturi teisės nepaskirti į savivaldybės tarybą teisėtai išrinktų politikų, tačiau Druskininkų meras teigia, jog teikiami kandidatai yra susikompromitavę. Tiesioginio valdymo įstatymas numato, kad du mėnesius savivaldybėje nepaskiriant vicemero, administracijos direktoriaus ar nesuformuojant Kontrolės komiteto, pasiūlymą įvesti tiesioginį valdymą teikia Vyriausybė. Galutinį sprendimą dėl to priima Seimas. Tuo metu Vietos savivaldos įstatyme numatyta tarybos nario mandato panaikinimo procedūra dėl Konstitucijos ar įstatymų pažeidimų. Pradėti procedūrą turi teisę ne mažiau kaip trečdalis savivaldybės narių, po teikimu dėl minimų Druskininkų politikų – daugiau kaip pusė, 16 iš 25 tarybos narių parašai, dauguma jų priklauso valdančiosioms frakcijoms. Gavusi tokį teikimą taryba sudaro komisiją nurodytiems faktams ištirt. Jei mato pagrindą, komisija siūlo tarybai kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą dėl tarybos nario veiksmų. Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad savivaldybės tarybos narys sulaužė priesaiką arba nevykdė jam nustatytų įgaliojimų, savivaldybės taryba trijų penktadalių visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma panaikina jo mandatą.











