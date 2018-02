Byla dėl šio sprendimo nagrinėjama Lietuvos Apeliaciniame teisme, todėl taikos sutarčiai dar turės pritarti teismas. Į teismą prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi dėl 2016 metais priimto Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo savivaldybės administracijai suteikta teisė vienašališkai spręsti dėl 924 nekilnojamojo turto objektų valdymo: negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų, kultūros paveldo objektų, infrastruktūros, tokių objektų kaip miškas, kapinės ar gydyklos. Kauno apygardos teismas pernai gegužę pripažino, kad toks sprendimas buvo neteisėtas ir nurodė, jog toks sprendimas prieštarauja teisės normoms, savivaldybės institucijų sprendimų teisėtumo principui, pažeidžia viešąjį interesą ir sudaro prielaidas perduotus objektus valdyti, naudoti ir jais disponuoti neskaidriai. Susiję straipsniai: Druskininkų merui Malinauskui metai prasidėjo nesėkmingai Savininkas sieks atnaujinti bylą dėl Vijūnėlės dvaro likimo, bet rengiasi ir griovimui Kaip BNS informavo Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Vilma Budėnienė, Druskininkų savivaldybės taryba dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą ir prašė ieškinį atmesti. Tačiau iki įvykstant teismo posėdžiui šioje byloje, Druskininkų taryba priėmė sprendimus, kuriais ištaisė teismo nurodytus trūkumus ankstesniajame savo sprendime. „Bylos šalys pripažino, kad 2016 metų rugpjūčio 30 dienos sprendimo trūkumai iš esmės ištaisyti, ir sudarė taikos sutartį, kurią pateikė teismui“, – sakė V. Budėnienė. Ar tvirtina šią taikos sutartį, teismas skelbs vasario 27 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.