Dovilė Šakalienė: tapau baisios agresijos taikiniu, o tikrieji kaltininkai pasislėpė už mano nugaros

Anot D. Šakalienės, visa ši situacija tiesiogiai paveikė jos gyvenimą, o po pasipylusių grasinimų ji susirgo depresija. Kritikos parlamentarė išsakė ir buvusiai šalies vadovei, kuri deklaravo kovojanti už saugią vaikystę, tačiau nepratarė nė žodžio tada, kai reikėjo ginti tai įtvirtinantį įstatymą ir jį inicijavusią Seimo narę.

D. Šakalienės teigimu, dabartiniai valdančiųjų „valstiečių“, su kuriais ji ir pateko į Seimą, veiksmai primena komunistinį režimą ir stengiasi negalvoti, jog po rinkimų gali reikėti dirbti su šia politine jėga.

– Ponia Šakaliene, pradėkime nuo aktualijų. Jums patinka paplūdimys Lukiškių aikštėje?

– Seime buvo iškrėstas toks akibrokštas, kitaip nepavadinsiu, kai žmonės labai garsiai deklaruodami patriotizmą, pagarbą rezistentams ir kalbėdami apie Laisvės kovas padarė dalyką, kuris yra tiesiog tobula komunistinio režimo iliustracija. Aš net nežinau, ar šis įstatymas tiktų Baltarusijai, man labiau iš viso užneša į Šiaurės Korėją. Įstatyme buvo konkretus straipsnis, kad naudojant aikštę turi būti užtikrinta rimtis. Ar tai reiškia, kad mes įstatymu uždrausime žmonėms juoktis ar net šypsotis? Kaip mes matuosime, ar yra pakankamai rimti, kurie naudojasi ta aikšte? Tai yra toks klausimas, kuris, tiesą sakant, taip primena totalitarinį režimą, kad tikrai baisu.



– O Vytis patiktų?

– Mano šeima yra politinių kalinių ir tremtinių šeima. Mano senelis keletą kartų buvo sodinamas į kalėjimą, areštuotas sovietų, jis pats sąmoningai susižalojo dešinę ranką siekdamas, kad jo neišvežtų į tą kariuomenę ir už tai jį taip pat pasodino. Jis spėjo iš areštinės ištrūkti paskutinę dieną, kai jo žmoną ir vaiką sodino į traukinį, ir susirasti juos traukinyje, kad kartu su būtų išvežtas į Sibirą. Man tai labai svarbu, bet tuo pačiu metu aš nemanau, kad ar toje aikštėje stovės Vytis, ar kalvelė, tai kažkaip pakeis mano santykį su istorija, mano vaikų ar globotinių santykį su istorija. Taip, man asmeniškai patinka Vytis ir patinka partizanų kalvelė.

– Lukiškių paplūdimio priešininkai sako, kad tokia instaliacija žeidžia čia kankintų, žuvusių žmonių atminimą ir jų artimuosius. Jus žeidžia dabartinis vaizdas?

– Ne, manęs nežeidžia. Turbūt dėl tos priežasties, kad mano seneliai, mano amžiną atilsį tetos ir mano mama laisvos Lietuvos norėjo tam, kad vaikai ir anūkai galėtų laimingi ir saugūs gyventi toje valstybėje.

Ar ten buvo smėlis, ar nebuvo, vaikai tuose fontanuose lakstė, turškėsi ir žaidė. Dabar mamos gal ne ant suoliuko ar žolės, o ant smėliuko prižiūri tuos lakstančius vaikus. Kas pasikeitė? Jeigu kažkas guli ant gulto apsirengęs maudymosi kostiumėliu, tai irgi laba diena, atsibuskim, žmonės labai įvairiai šiais laikais rengiasi.

DELFI / Josvydas Elinskas

– Paminėjote žaidžiančius vaikus. Dar viena šiandienos aktualijų – siūloma nauja vaiko priežiūros atostogų tvarka. Jūs pritartumėte tam modeliui, kuriuo siūloma trumpinti apmokamą laikotarpį?

– Tai labai sunki dilema. Viena vertus, aš tikrai džiaugiausi, kad Lietuva yra viena iš tų TOP valstybių pasaulyje, kuri suteikia ilgiausią apmokamų atostogų galimybę tėvams vaikus prižiūrėti namuose. Noriu atkreipti dėmesį, kad statistiškai dažniausiai su vaikučiais vis tik būna mama, nors, kaip rodo lyčių lygybės situacija, Lietuva yra vienintelė Europos Sąjungos šalis, kuri nuo tada, kai buvo pradėtas skaičiuoti lyčių lygybės indeksas, nepadarė jokio progreso.

Iš tiesų vaikui tėvai yra abu – ir mama, ir tėtis. Rūpintis vaiku irgi sėkmingai gali abu. Ar tėtis mažiau myli vaiką, ar jis nėra tinkamas, ar nėra suaugęs, atsakingas žmogus, kuris gali rūpintis mažyliu, pakeisti sauskelnes ir atvežti mamai į darbą pamaitinti, jei ji žindo vaiką krūtimi? Lygiai taip pat ir psichologiškai vaikui labai svarbu turėti ryšį su tėvais.

Kitas dalykas, aišku, yra valstybės pajėgumai. Aš irgi labai daug kartų girdėjau tą argumentą iš ekonomistų, iš finansų specialistų, kad Lietuvos biudžeto kontekste yra prabanga tokios ilgos apmokamos atostogos. Bet aš galbūt labiau būčiau už mokestines reformas vietoj to, kad mes atimtume tai, kas yra šeimoms labai svarbu.

– Bet ar tikrai tokia savotiška prievole tikrai pavyks įtraukti tėvus į vaikų auginimą?

– Komunikacija – mūsų valstybės silpnoji vieta. Pavyzdžiui, aš esu rizikos grupės žmogus. Tai, kai karantino metu matai tuos užrašus, kad čia draudžiama užeiti arba esi nepageidaujamas, tai tikrai nesijauti, kad tavimi rūpinasi. Jautiesi su tokiu ženklu ant kaktos.

Dabar tas pats. Kalba eina apie tai, kad mes suprantame, jog moterys Lietuvoje darbo rinkoje yra daug prastesnėje padėtyje negu vyrai – nuo atlyginimų atotrūkio iki nesurenkamo darbo stažo ir dėl to gaunamos penktadaliu mažesnės pensijos, dvigubai didesnės rizikos vyresniame amžiuje patirti skurdą ir taip toliau. Vietoj to, kad mes paaiškintume, kad mamai po to dar reikės 30,40,50 metų gyventi, kad galbūt būtų svarbu jai suteikti galimybę neprarasti tokio didelio gabalo darbo stažo, sugrįžti į darbo rinką, užsidirbti atlyginimą, padaryti karjerą, gauti didesnę pensiją, mes einame ne per motyvavimą, o sugebėjome suformuluoti žinutę apie privalomumą. Aš manau, kad tai buvo labai blogai suformuluota ir visai ne tokią žinutę gavo žmonės.

DELFI / Josvydas Elinskas

– Kai kurioms šeimoms, ko gero, neveiktų ir ta jūsų minima ideali komunikacija. Jie sako – toks mūsų šeimos modelis, mama pati nori auginti vaikus ir nenori tą laikotarpį dirbti, o tėtis gerai jaučiasi dirbdamas. Jie nesupranta, kodėl valstybė kišasi į jų šeimos gyvenimą.

– Na žinot, mes Seime dar visai neseniai, mažiau nei prieš 10 metų, turėjome diskusijas, kad yra šeimos modeliai, kur vyras turi teisę kumščiu trenkti moteriai už tai, kad ji nepagamino valgyti. Kai kurie parlamentarai įrodinėjo, kad Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nereikia, nes tai neva yra vidinis šeimos reikalas, kaip vyras auklėja žmoną.

Yra tam tikri dalykai, kur iš tikrųjų yra tavo pasirinkimas, kuris lemia, kaip tu elgiesi ir jautiesi, ar pagal kažkokią vieną sistemą augini vaikus, ar pagal kitą. Bet kai eina kalba apie smurtą, diskriminaciją, tiesioginę žalą, kuri yra padaroma kitam žmogui, manau, valstybė turi pasakyti – žiūrėkite, tam tikrų dalykų daryti negalima. Mes turime tokį rezultatą, kai realiai, faktiškai, apčiuopiamai moteris dėl to nukenčia finansiškai, patiria daug didesnę skurdo riziką ir gauna daug mažesnę pensiją.

– Bet juk su skiepais irgi yra panaši situacija. Dalis visuomenės yra prieš vakcinas ir nesiskiepija nei patys, nei skiepija savo vaikus. Galima sakyti, kad jie daro žalą savo atžaloms. Ar tai reiškia, kad reikia privalomų skiepų?

– Kalbant apie privalomus skiepus, kaip žinote, mano kolega Julius Sabatauskas buvo registravęs įstatymo projektą, kad kai kurie skiepai būtų privalomi. Šitam įstatymo projektui dėl tymų nebuvo pritarta. Mes turime tokių ligų grįžimą, apie kurias jau galėjome būti pamiršę ir kurių komplikacijos žmones sužaloja ir jie nuo jų miršta. Vien dėl to, kad vėlgi šitoje vietoje visuomenės švietimo prasme mes turime didelių spragų. Dabar mes turime tokią situaciją, kad dėl iškraipytos, netikslios informacijos kyla grėsmė ir konkrečių žmonių, ir jų vaikų, ir bendrai visuomenės sveikatai.

Jeigu būtų priimti tokie sprendimai, kad tam tikri skiepai, pavyzdžiui, nuo tymų, būtų privalomi, net pačiame pirminiame įstatymo projekte buvo aiški formuluotė „nesant kontraindikacijų“. Labai gerai visi suprantame, kad kai kurie žmonės dėl savo individualių organizmo ypatybių tikrai negali skiepytis, nes žala, kurią gali sukelti skiepas, būtų didesnė negu rizika šiam žmogui galbūt susirgti.

– Nuo Covid-19 skiepas turėtų būti privalomas?

-Kai mes kalbame apie Covid-19, dar net neaišku, ar bus vakcina. Jeigu bus, kokia ar kokios bus. Mes tikrai neturime tyrimų apie galimus jos ilgalaikius poveikius, tai, manau, šiuo metu net per anksti svarstyti tokį klausimą.

– Pakalbėkime apie visuomenės būklę po karantino. Girdėjome daug baisių istorijų – ir namie be priežiūros paliktas mažametis, kol mama linksminosi sodyboje, ir lauko tualete rastas negyvas kūdikis. Kaip tai aiškinate? Gal mūsų vaiko teisių apsaugos sistema iš tiesų veikia tik vadinamomis „taikos sąlygomis“?

– Kaip žinome, kaip tik tuo metu pasikeitė vadovybė. Pradėjo dirbti naujas žmogus, vis tiek reikia laiko įsivažiuoti, bet iš jos (naujos vadovės – Delfi) pusės buvo to suvokimo, kad reikia daugiau proaktyvumo. Policija šioje vietoje buvo vienas iš geresnių pavyzdžių. Ji nustatė tam tikrą skaičių šeimų, kuriose gali būti smurtinė situacija, ir su jomis iš anksto sukontaktavo prieš ilgąjį Velykų savaitgalį. Jeigu aš teisingai suprantu generalinį komisarą, net ir ne karantininiu metu per kelerių metų laikotarpį nebuvo tokio saugaus savaitgalio. Reiškia, prevenciškai tu gali užkirsti tam kelią.

Mes valstybėje labai mėgstame dviratį išradinėti iš naujo. Turim vaikų, jaunimo, tėvų liniją. Tėvų liniją, kuri dirba darbo dienomis po keletą valandų, reikėjo finansuoti 24 valandas per parą. Čia aš galiu duoti galvą nukirsti, kad šioje vietoje būtų daugybė tėvų, kuriems tokia pagalba būtų labai labai padėjusi. Taip pat ir aš gavau daug skundų, laiškų ir skambučių, kuriuose tėvai sakė, kad mes jaučiamės emociškai išsekę, mes nežinome, kur gauti pagalbos ir taip, aš rėkiau ant vaikų, ir taip, aš pliaukštelėjau vaikui. Ką man dabar daryti? Jeigu aš nueisiu prisipažinti, ar iš manęs paims vaiką? Aš sakau – žinoma, ne.



– Jūs sakote galima tam tikriems smurto atvejams užkirsti kelią prevenciškai, bet mes nuolat girdime – šeima tarnyboms buvo žinoma. Tai ką veikė tos tarnybos, kodėl neužkirto kelio?

– Tas naratyvas apie tai, kad šeima tarnyboms buvo žinoma, buvo vienas iš labiausiai nerimą keliančių dalykų. Tiek aš, tiek kolegos siekėme pakeisti vaiko teisių apsaugos sistemą, kad vietoje stebėsenos, kai daugelį metų šeima yra tarsi matoma, bet viskas, kuo buvo apsiribojama, tai varnelės padėjimas, būtų pereita prie konkretaus problemos sprendimo. Apie ką kalbėjome, kad problema būtų pradėta spręsti kaip matematinis uždavinys. Ir ne žmogus siuntinėjamas nuo langelio prie langelio, bet pagalba ateina pas šeimą. Toks buvo tikslas.

Bet tam reikia ir pačių darbuotojų kompetencijos, kad iš to stebėtojo, baudėjo rolės jis ateitų į problemos identifikuotojo ir sprendėjo rolę. Mes turėjome keletą tokių skandalingų istorijų, kurios labiausiai turbūt susijusios su darbuotojų paruošimu, su darbuotojų kompetencija reaguoti tinkamai, kur, akivaizdu, kad šeima nebus maloniai nusiteikusi.

DELFI / Josvydas Elinskas

– Pati sutinkate, kad vis dar yra tokių vaiko teisių apsaugos darbuotojų, kurie atlieka baudėjo vaidmenį. Tai ar tikrai jaučiatės rami, sakydama jums prisipažinusiems ir savo vaikui sudavusiems tėvams, kad iš jų atžalos nebus paimtos, jei jie pasakys teisybę?

– Iki reformos mes turėjome 60 skirtingų savivaldybių su 60 skirtingų tvarkų. Iš esmės niekam žmoniškai nebuvo aišku, kada, kodėl arba, kaip sakoma, už ką tą vaiką gali paimti ir lygiai taip pat, kada jį gali gražinti.

Tarp kitko tų atvejų, daug baisesnių ir daug liūdnesnių, ir daug daugiau girdėjau iki reformos. Pavyzdžiui, vienas vaikas buvo paimtas dėl sužalojimo, o per tą laiką užmuštas kitas, nes specialistas net nepasidomėjo, kad toje šeimoje dar yra vaikų. Tokių kosmosų dabar jau, ačiū dievui, nebėra. Bet kiek iš tų darbuotojų buvo nubausta? Čia yra labai įdomus dalykas. Tokių labai blogų atvejų buvo dešimtys, su daug pažeidimų – šimtai, o nubaustų vienetai.

Dabar visi vaiko teisių tarnybos specialistai priklauso vienai tarnybai, kuri turi teritorinius skyrius kiekvienoje savivaldybėje, jie visi dirba pagal vienodą tvarką. Vaiko teisių apsaugos įstatyme pirmą kartą buvo numatyta, kad tinkamai savo pareigų neatlikęs vaiko teisių apsaugos specialistas patiria sankcijas ir tai galima padaryti labai aukštu lygmeniu. Hiperbolizuotai pasakysiu, jeigu neužtenka nuimti Vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovės galvą, tai galima ir ministrui paskelbti interpeliaciją.

– Nesu girdėjusi, kad būtų kritusios kokios nors galvos, nepaisant to, kad buvo tikrai skandalingų istorijų.

– Taip, buvo nukritusių galvų. Jau po reformos buvo žmonių, su kuriais buvo nutrauktos sutartys. Ir tikrai yra žmonių, kuriems buvo pritaikytos tarnybinės sankcijos. Per du metus VTAĮT dėl netinkamo įstatymo taikymo nubausta 11 darbuotojų, iš jų 4 nebedirba tarnyboje.

Tačiau kai kuriais atvejais, kurie nuskambėjo žiniasklaidoje, mes matėme tik vieną, nepatenkinto žmogaus pusę. Tarnyba tos kitos pusės neatskleidė dėl asmens duomenų apribojimo. Kai kur realybė nuo to žiniasklaidoje pateikto skundo taip graudžiai skyrėsi, kad man šitoje vietoje kaip žmogaus teisių gynėjai buvo tikrai didelis vidinis disonansas. Kartais norėjosi, kad parodytų, kaip įžūliai meluoja besiskundęs žmogus, nes buvo visai ne taip – ir gėrė, ir paliko, ir neprižiūrėjo, ir paskui išpūtęs akis aiškino, kad nebuvo 5 minutes, nors lakė pusantros paros.

– Vaiko teisių apsaugos įstatymas buvo priimtas netrukus po Matuko nužudymo. Kurį laiką viskas tarsi ir funkcionavo, didesnių problemų dėl to nekilo iki Eglės Kručinskienės istorijos. Kaip jūs manot, kodėl visuomenėje tas pūlinys sprogo? Tai juk nebuvo viena istorija, jų pradėjo piltis begalė.

– Matyt, negalėjo nesprogti. Vyriausybė nepadarė namų darbų. Mes kaip parlamentas priėmėme įstatymą po labai intensyvių diskusijų. Tas procesas buvo tikrai labai sudėtingas, kad būtų kuo aiškiau sudėlioti dalykai, kurie iš esmės apsaugotų ir vaiko, ir šeimos interesus, nes negalima to supriešinti. Kai perdavėme šitą įstatymą įgyvendinti Vyriausybei ir kai buvo planuojamas valstybės biudžetas, kokie dalykai turėjo įvykti? Visų pirma, plati visuomenės švietimo ir informavimo kampanija apie ką yra ir apie ką nėra įstatymas, kodėl jo reikia, kas yra tas smurtas, kur reikėtų kreiptis tiek pamačius smurto atvejį, tiek jei tau reikia pagalbos. Tai nebuvo padaryta.

Antras dalykas, specialistų atranka ir apmokymas. Autopilotu perkelti probleminius darbuotojus (iš savivaldybių – Delfi) į naują sistemą yra blogas sprendimas.

Prieš penkerius metus daugiau negu pusė tėvų sakė, kad laiko smurtą tinkama vaiko „auklėjimo“ priemone. Tie žmonės gi niekur nedingo. Jeigu dalis iš jų suvokė, kad toks elgesys netinkamas ir bandė pasikeisti, skaitė literatūrą, ėjo pas psichologus, ieškojo paslaugų, tai dalis jų iš esmės išsigando, kad to daryti nebegalima, bet kaip tą vaiką auklėti – nebeaišku. Juk mes matėme socialiniuose tinkluose visokių postų sprogimą, kai žmonės rašė – tai ką dabar daryti, dabar negaliu vaiko net pirštu paliesti, kaip man tą vaiką išauklėti.

– Po Eglės Kručinskienės skandalo ir kitų istorijų jūs pati buvote dingusi iš viešumos. Kas tuo metu vyko jūsų gyvenime?

– Man buvo be galo sunku suprasti tą absurdišką kelių populistų sukurtą sąmokslo teoriją, kad esą aš siekiu atimti vaikus iš šeimų, kai visas mano gyvenimo tikslas yra, kad vaikai gyventų ir būtų šeimose. Tie kaltinimai buvo tiek priešingi tam, ką aš iš tikrųjų darau, kad iš pradžių atrodė net absurdiška gintis.

Agresija ir neapykanta iš Kručinskienės bei jos rėmėjų buvo tiesiog patologiška. Nebesinori leistis į tą istoriją, bet situacija buvo visiškai nenormali, kuriamos sąmokslo teorijos, kad esą man Norvegijos Vyriausybė sumokėjo kažkokius pinigus. Sveiko proto žmonėms buvo sunku suprasti, apie ką eina kalba. Tie visi grasinimai nužudyti, sužaloti, pagrobti mano vaikus man ir mano šeimai buvo tikrai labai sunkus išbandymas.

Vis tik tai man šitoje vietoje pritrūko ir aiškesnės mūsų valstybės vadovų reakcijos. Ta prasme viena buvusi valstybės vadovė labai aktyviai kūrė „Saugios Lietuvos“ kampaniją ir atrodo, jai irgi saugi vaikystė labai rūpėjo. Kai žmogus, kuris buvo įstatymo teikėjas dėl smurto prieš vaikus uždraudimo, yra persekiojamas, jam yra grasinama, yra visokios peticijos dėl jo apkaltos, nė vieno žodžio iš ten nebuvo. Iš to paties mūsų premjero, socialinės apsaugos ir darbo ministro. Visai sutinku su frakcijos kolega Algirdu Sysu, kad visi pasislėpė už moters nugaros.

DELFI / Josvydas Elinskas

– Kitaip tariant, jautėtės palikta viena.

– Taip, aš jaučiausi palikta viena. Tie žmonės Vyriausybėje, kurie turėjo įgyvendinti tą įstatymą kokybiškai, savo darbo nepadarė, o kai aš tapau viso šito puolimo taikiniu manęs taip pat negynė.

– Ar jūs sakote, kad visą atsakomybę dėl tų ažiotažą sukėlusių vaikų paėmimo atvejų turėjo prisiimti Linas Kukuraitis ir Saulius Skvernelis?

– Taip, vienareikšmiškai. Visų pirma, tai Skvernelis. Premjeras šioje vietoje tikrai turėjo prisiimti atsakomybę.

– Dėl grasinimų, kurių sulaukėte, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, nustatyta keliolika įtariamųjų. Kaip viskas baigėsi?

– Mano šeimai visa ši istorija kainavo daug sveikatos. Labai rimtai pablogėjo mano mamos sveikata, o aš pati susirgau depresija ir beveik metus laiko gėriau antidepresantus. Dabar man gaila, kad man tada neužteko jėgų atlaikyti šmeižtą ir tiesiog ginti save, ir labai aiškiai sakyti, kad – štai čia yra žmonės, kurie atsakingi už įgyvendinimą.

Ikiteisminis tyrimas taip ir apsiribojo tais keliolika man grasinusių žmonių, kurie iš esmės, mano akimis žiūrint, lygiai taip pat yra aplinkybių aukos. Jie iš esmės buvo sukurstyti, išgąsdinti, sukeltas tas priešiškumas ir neapykanta. Jeigu policijos tyrėjai tikrai aktyviai dirbo, tai prokuratūros veiksmai buvo be galo pasyvūs. Teisininkai man siūlo kreiptis į Europos Žmogaus teisių teismą (EŽTT) būtent dėl teisės į teisingą procesą pažeidimo. Iš esmės pagal straipsnį, kur man buvo trukdoma eiti tarnybines pareigas, nes aš buvau persekiojama būtent dėl savo pareiginės veiklos.

– Tai ketinate kreiptis į EŽTT?

– Nežinau, dabar dar tikrai neturėjau laiko į tai pasigilinti.

– Jūs į Seimą patekote „valstiečiais“, tada perėjote į Liberalų Sąjūdžio frakciją ir galiausiai tapote socialdemokratų partijos nare. Nesijaučiate apgavusi rinkėjų, kurie jus palaikė kaip „valstiečių“ kandidatę?

– Manau, kad rinkėjai palaikė mane kaip mane. Tai yra, kaip žmogaus teisių ekspertę. Aš nebuvau „valstiečių“ partijos narė ir kai mane pakvietė dalyvauti rinkimuose, padėti paruošti rinkiminę programą, klausimus, kurie susiję su smurtu, su šeima ir taip toliau, tikrai maniau, kad mano ekspertinės žinios ir kompetencijos yra reikalingos. Kaip paaiškėjo po rinkimų, šiek tiek kryptis pasikeitė. Programa tikrai buvo centro kairės, joje buvo daug kairiųjų nuostatų. Turbūt po metų buvimo Seime daugelis pagrįstai sakė, kad jie yra konservatyvesni už dešiniuosius.

– Ar jūsų išėjimui kažkokią įtaką turėjo tik politinių nuostatų išsiskyrimas su kitais esančiais frakcijoje, ar ir konkrečiai Ramūnas Karbauskis?

– Gal jo požiūrio tam tikras kitimas. Kai man buvo pasakyta, kad net ir vaiko teisių kausimais, dėl kurių mane didele dalimi ir pasikvietė, frakcijai patarinės ponia Agnė Širinskienė, tai ką belieka pasakyti. Jeigu tai yra vaiko teisių, smurto prevencijos ekspertė, tai ką aš žinau.

– Jeigu jums po rinkimų reikėtų dirbti su „valstiečiais“ vienoje komandoje, sugebėtumėte? Kartą jau nepavyko.

– Stengiuosi apie tai negalvoti. Man atrodo, kad mes šitoje situacijoje turėsime labai sunkius sprendimus ir turbūt jie turės būti daromi pagal tai, ar galima sutarti dėl programinių nuostatų. Aš norėčiau, kad būtų daromi atsižvelgiant ir į politinės jėgos patikimumą, nes politinės jėgos, kurios kaip vėjarodės sukinėjasi tai į vieną, tai į kitą pusę, mano akimis žiūrint, tikrai kelia rūpesčių. Iš kitos pusės, aš suprantu, kad vaivorykštinė koalicija irgi labai didelis iššūkis. Manau, kad dėlionė po rinkimų, kokia ji bebūtų, bus sunki.

– Ačiū už pokalbį.