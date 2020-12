Dobrovolska – apie planą, kurio įvedimo geriau neprisišaukti: išeiti iš namų būtų galima tik su leidimais, lauktų ir kiti ribojimai

Interviu portalui Delfi teisingumo ministrė atsakė į pagrindinius klausimus, susijusius su karantino ribojimais, nustatytomis taisyklėmis bei paaiškino, ar įvestos priemonės užtikrina žmogaus teises ir laisves.



– Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir premjerė Ingrida Šimonytė teigė, kad esant poreikiui, nepaprastosios padėties šalyje įvedimas būtų svarstomas. Joms antrino ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kuris interviu BNS sakė, kad nepaprastoji padėtis duoda daugiau instrumentų. Paaiškinkite, kokias priemones Vyriausybė galėtų realiai įvesti, šalyje patvirtinus nepaprastąją padėtį?

– Esminis dalykas, kad teisių suvaržymas yra pačiame Nepaprastosios padėties įstatyme įvardintas. Kaip matėme prieš nutarimo dėl karantino priėmimą, visuomenėje pasigirdo kalbos dėl komendanto valandos arba tiesiog griežtinimo priemones. Komendanto valanda – kai asmuo gali palikti gyvenamąją vietą tik su gautu leidimu, o toks įvedimas galimas tik tada, kai yra nepaprastoji padėtis. Šiai dienai to taikyti negalime, dėl to, kad dabar galioja nutarimas dėl karantino. Jis nenumato komendanto valandos. Jis nerekomenduoja palikti gyvenamosios vietos ir numato išlygas, kuriomis galima pasinaudoti ir dėl to nereikia atskiro leidimo – tai yra paprastesnis reguliavimas, numatantis išimtis, jis yra tiesiogiai susijęs su visuomenės sąmoningumu.

Jeigu, kaip jau ir premjerė minėjo viešai, to neužtektų, tai tada tą blogesnį planą galėtų įvesti tik Seimas, čia jau Vyriausybė negalėtų tokio sprendimo priimti. Jeigu būtų įvesta nepaprastoji padėtis, tada jau įmanoma ta komendanto valanda, kai iš esmės išėjimas iš namų tampa labai komplikuotas, tik su leidimais. Tada atsiranda galimybė nustatyti ir, kaip numato įstatymas, baigtinį sąrašą teisių, kurios gali būti ribojamos. Bet kokiu atveju Seimas, įvesdamas nepaprastąją padėtį, numato, kokios teisės ir kokia apimtimi gali būti ribojamos.

Pagal patį įstatymą, nepaprastoji padėtis gali trukti maksimaliai 6 mėnesius, bet gali būti įvedama vėl pakartotinai, jei yra poreikis. Dėl ribojimų – įvedus tokią padėtį, gali būti ribojami susirašinėjimai, privataus gyvenimo slaptumas, būsto neliečiamumas. Taigi tada yra visiškai kitokios galimybės, kurių mes šiai dienai, matome, kad įvesti poreikio nėra. Artimiausios dienos ir parodys, kokia yra situacija ir galbūt to karantino griežtinimo užtenka.

– Ar įmanoma šalyje įvesti nepaprastąją padėtį iš dalies? Nustatyti tik tam tikrus šio režimo ribojimus, nes ir dabar nemažai sričių yra ribojamos.

– Reikia suprasti, kad nėra pusiau nepaprastosios padėties. Arba mes turime nutarimą dėl karantino, kuris numato tam tikrus ribojimus, arba turime nepaprastąją padėtį ir tada, vadovaujantis tuo įstatymu, Seimas gali numatyti, kurios teisės yra ribojamos. Seimas gali nurodyti, kad, tarkime, būsto neliečiamumas nėra apribojamas jokiais būdais, tik ribojama judėjimo laisvė. Arba nurodoma komendanto valanda, tačiau mes turime suprasti, jog tada iš tikrųjų yra visiškai kitokia situacija ir tas išėjimas iš namų nebeatrodytų kaip šiai dienai, kai mes turime išimtis – nuvažiuoti apsipirkti, pasivaikščioti saugioje vietoje. Tokių galimybių ir išimčių nebebūtų numatyta, judėjimas būtų tik su leidimu, taigi būtų visiškai kitoks valdymas. Forma „pusiau“ nesigauna, nes tai yra labai sąmoningas žingsnis – nuėjus, jau nebebus taip paprasta viską keisti.

Matydami tam tikrus neaiškumus dėl karantino, mes juos galime išaiškinti, numatyti išimtis pagal poreikius balansuojant tarp vertybių. Tuo tarpu, kalbant apie nepaprastąją padėtį, yra įvedamos labai griežtos taisyklės, kur objektyviai paaiškinti, jog nori pasivaikščioti, tiesiog nebepavyktų.

– Įvedus naujas karantino režimo priemones, daugeliui kilo įvairiausių klausimų. Vienas jų – dėl šeimos ūkio sąvokos. Gal galite paaiškinti, kas laikoma šeimos ūkiu? Ar gali išsiskyrusios poros vaikas leisti laiką su bet kuriuo iš atskirai gyvenančių tėvų?

– Dėl šeimos santykių, ypač šio karantino ribojimo metu, sulaukėme nemažai klausimų, tai Teisingumo ministerija dar vakar savo tinklalapyje patalpino atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus. Didžiausias skirtumas, tai kad šiame nutarime turime ne tik šeimos, bet namų ūkio sąvokas. Tai yra padaryta labai sąmoningai, nes mes turime suprasti, kad namų ūkis iš esmės yra kartu gyvenantys žmonės – vienose patalpose dažniausiai kartu būnantys. Į šitą sąvoką įeina nebūtinai susituokę žmonės, yra ir neregistravę jokios partnerystės žmonės, tiesiog kartu besinuomojantys būstą. Tuo tarpu šeima, akivaizdu, yra tėvai, vaikai, broliai ir panašiai.

Kadangi mes kalbame apie labai specifinę situaciją, kada tėvai yra išsiskyrę, bet vaikas turi teisę bendrauti su abiem, šiuo atveju akivaizdu, kad tai nepatektų į vieno namų ūkio sąvoką, bet tai lieka šeima. Vaikas savo tėčiui vis dar yra vaikas ir savo motinai vis dar vaikas. Tai jis tikrai turi galimybę bendrauti su abiem tėvais. Be abejo, kad nepersipintų tie namų ūkiai, bet keliavimas tarp tėvų tikrai yra įmanomas. Šiuo atveju Teisingumo ministerija, aiškindama tas sąvokas, pabrėžia, kad visgi vaiko interesų prioritetas yra esminis dalykas, kurį mes turėtume atliepti. Žinoma, visuomenė yra skatinama ir prašoma, kad, nesant būtinumui, bendrautų kitomis priemonėmis – nuotoliniu būdu, bet teisė bendrauti su vaikais nėra ribojama išsiskyrusiems tėvams.

– Pareigūnai gali klausti žmonių dėl judėjimo priežasties ne tik kertant savivaldybių ribą, bet ir judant viduje. Ar taip nėra pažeidžiamos žmogaus teisės savo laisvu laiku kažkur vykti?

– Iš esmės nutarimas numato, kad išeiti iš namų galima tik dėl objektyvių priežasčių, tai tos priežastys turi būti įvardintos ir tada galima nustatyti, ar iš tiesų jos yra būtinos. Akivaizdu, kad kitaip, nei paklausus, to padaryti neįmanoma. Išimčių sąrašas yra nurodytas, yra numatytos įvairios aplinkybės, todėl svarbiausia visgi pasirinkti, ar tai yra būtina tai atvejais, kai kontakto išvengti galime.

– Opozicijos atstovai kelia abejones dėl trikojų panaudojimo fiksuojant automobilius, kertančius savivaldybių ribas. Kaip bus tvarkomi asmenų duomenys? Ar tai neprimena žmonių sekimo?

– Šitą klausimą tiesiogiai reikėtų adresuoti policijai ir Vidaus reikalų ministerijai, kaip yra tvarkomi duomenys. Jei identifikuojama, kad asmuo nuvažiavo, tarkime, į darbą ir grįžo, tada esminis klausimas yra dėl duomenų kaupimo – ar nėra perteklinis ir kas turi prieigą prie tų duomenų, nes vienas svarbiausių dalykų, kad jie nebūtų perduodami tretiems asmenims. Pats fiksavimas, manyčiau, yra proporcinga priemonė, bet duomenų saugojimas ir apdorojimas yra esminis dalykas.

– Yra galimybė judėti tarp savivaldybių, jei vyksti į deklaruotą gyvenamąją vietą. Kurortų vadovai teigia, kad jaučiamas deklaracijų dėl gyvenamosios vietos suaktyvėjimas. Ar čia yra problema? Ar reikėtų kažkokių teisinių instrumentų tam keisti?

– Šiaip yra šiek tiek keista, kad viešojoje erdvėje girdime įvairių gyvenamųjų vietų pasikeitimą. Jeigu mes pažiūrėtume į nutarimą, ten numatomos leidimas vykti į savo gyvenamąją vietą, nebūtinai deklaruotą. Mes puikiai suprantame realijas – kažkiek asmenų deklaravę gyvenamąją vietą Vilniuje, bet gyvena rajone ir panašiai. Arba šeimos nariai turi skirtingas deklaracijas. Šiuo atveju mes kalbame apie faktinę gyvenamąją vietą – asmuo, vykstantis į savo gyvenamąją vietą, turi teisę ten nuvykti. Tada deklaracija nėra pagrindinis kriterijus, svarbu, kur asmuo gyvena. Jei asmuo turi kažkur nuosavybės teise būstą, ten nuvykti negali būti ribojama.

– Paklausiu jūsų kaip Ministrų kabineto, priėmusio pastarąjį nutarimą dėl griežtesnių priemonių įvedimo, narės. Artėja šventės. Pagal Bendrojo pagalbos centro statistiką, Naujųjų naktis yra kruviniausia naktis metuose. Tada prireikia daugiausiai medikų, policijos pagalbos. Ar, turint omenyje ir karantino režimui įvestas priemones, visiems asmenims yra užtikrinama konstitucinė teisė laiku gauti reikiamą pagalbą bet kuriuo metu?

– Turime suprasti, kokioje situacijoje mes šiai dienai esame. Ką ketvirtadienį minėjo ir sveikatos apsaugos ministras, tai kad negalime atmesti, jog blogėjant koronaviruso situacijai ir rodikliams, mūsų sveikatos sistema nebus pajėgi užtikrinti pagalbą tiems asmenims, kuriems ji reikalinga. Kodėl mes tuos ribojimus įvedame – matome, kad kai kurie asmenys serga lengvesne forma, kiti – sunkesne. Ribojimai užtikrina, kad situaciją galime valdyti ir užtikrinti, jog mūsų sveikatos sistema yra pasiruošusi padėti esant poreikiui. Jei rodikliai kiltų drastiškai, matant grėsmes turime pripažinti, kad tik nuo mūsų elgesio tai priklausys. Puikiai suprantame, kad tos grėsmės išlieka.

– Pakalbėkime kita tema. Suprantama, kad prioritetas šalyje yra tvarkyti Covid-19 susijusias problemas. Ar jūs šiuo metu jau pradėjote imtis kitų sričių, apie kurias kalbėjo naujieji valdantieji ir būtent Laisvės partijos atstovai – kalbu apie Alkoholio kontrolės įstatymą, vienos lyties asmenų partnerystės įteisinimą, mažo kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimą?

– Kaip matėme, mūsų frakcija, kartu su kitomis partijomis jau yra užregistravusi pataisą dėl mažo kiekio narkotikų dekriminalizavimo – kad būtų numatyta ne laisvės atėmimo bausmės, bet baudos. Taigi lygiagrečiai vyksta tie darbai. Teisingumo ministerija teikia daug išvadų dėl teisės aktų, susijusių su žmogaus teisėmis. Juolab, kad ir mano jau susiformavusioje komandoje yra dėliojami prioritetai ir darbai tiek teisėkūroje, tiek žmogaus teisių srityje. Tarp prioritetų matome ir žmogaus teisių užtikrinimą laisvės atėmimo vietose. Dar trečiadienį turėjau nuotolinį posėdį su Kalėjimų departamentu ir pavaldžiomis įstaigomis, matome, kad ten kovidas yra vienas iš prioritetinių temų, bet taip pat dėl to kyla iššūkiai ir dėl kitų teisių įgyvendinimo – yra ribojama teisė į pasimatymą, ji užtikrinama nuotoliniu būdu. Suprantame, kad dabar Covid-19 yra prioritetinis darbas, bet priklausomai nuo rodiklių, bet kada esame pasiruošę grįžti prie karantino nutarimo keitimo. Blogiausiu atveju, kurio tikrai nesinorėtų, yra nepaprastosios padėties įvedimas.

– Su jumis kalbame praėjus savaitei po naujos Vyriausybės priesaikos. Kaip jaučiatės? Ar susipažinusi su situacija, jau spėjote išsikelti planus, prie kurių grįšite iškart, kai tik krizė bus suvaldyta?

– Pagrindinis dalykas, ką teko pastebėti, tai kad Teisingumo ministerijos vaidmuo netgi kovido akivaizdoje yra labai svarbus – tai yra teisinės išvados, nuomonės rengiant nutarimo pakeitimą dėl karantino, tiek padedant atskleisti, aiškinti sąvokas. Tai yra ekspertinės žinios. Naudodamasi proga norėčiau padėkoti ir Teisingumo ministerijos kolektyvui, kuris tikrai deda daug darbo bei prisideda, kad turėtume kuo aiškesnę ir nuoseklesnę teisėkūrą. Kad ir imant ką kalbėjome pokalbio pradžioje dėl šeimos ir namų ūkio įvedimo – tai leidžia užtikrinti, kad nebeturėtume labai neaiškių situacijų, kai kalbame apie registruotą partnerystę, bet neapimame namų ūkių, kur žmonės tiesiog gyvena faktiškai kartu. Mes turime tai priimti kaip faktą. Džiaugiuosi, kad teisingumo ministerijos vaidmuo dabar prisideda prie teisėkūros kokybės užtikrinimo.

– Ačiū už pokalbį.