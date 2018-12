Renginio metu vyks apskritojo stalo diskusija su apie 50 dalyvių – akademinės bendruomenės atstovais, Lietuvos-Vokietijos forumo nariais, diplomatais. Įžangines kalbas konferencijoje tars užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Vokietijos ambasadorė Lietuvoje Angelika Viets, Lietuvos-Vokietijos forumo vadovė Gabrielė Gylytė-Hein, pranešė Vytauto Didžiojo universitetas. Diskusijoje apie lietuvių ir vokiečių indėlį į Europos ateitį dalyvaus pirmasis faktinis nepriklausomos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis, Lietuvos, Vokietijos politikai ir diplomatai.

